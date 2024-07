„V pátek bylo strašné vedro, tak přišlo lidí méně, ale sobota se povedla nádherně. To děláme multižánrový festival v letním kině, od country přes swing, a celý den zakončil koncert trojnásobné zlaté slavice Petry Janů a Muzikály naruby. Letní kino nám praskalo ve švech,“ hodnotí průběh třídenní akce vedoucí Městského kulturního střediska ve Stodě Pavel Cích.

Co však návštěvníky naopak nepotěšilo, byly ceny jednotlivých pouťových atrakcí, které se pohybovaly od padesáti do sta korun za dvou nebo tříminutové svezení. „Strašné ceny. 80 korun za tříminutové svezení na řetízkovém kolotoči, to se mi zdá víc než dost. Mám tu dvě vnučky, takže ještě krát dvě. Nebo za autíčka za stejnou dobu stovku. Který normální člověk takové peníze vydělá za tři minuty?“ zlobí se osmašedesátiletý Josef ze Stoda.

Podobně mluvili i další návštěvníci. „Ceny vysoké, ale proč to dětem nebo vnoučatům nedopřát. Bohužel ale oni ještě nemají představu o penězích, tak by chtěly na všechno, nehledě na to, kolik to stojí,“ dodává devětadvacetiletá Lenka z Holýšova.

Zdarma si mohli návštěvníci dopřát alespoň promenádní koncerty na stodské pěší zóně, kde například v neděli zahrála kapela Centrál Jana Baxy a o den dříve Harmoniky Hrubý z Hájů. Na hlavní kulturní scénu do letního kina, kde mimo jiné vystoupily třeba skupiny O5 a Radeček, Arakain nebo Queens Of Bohemia, stály vstupenky 300 korun.

„Akce se každý rok pomalu rozrůstá, v sobotu se v letním kině vystřídalo kolem tří tisíc lidí. A povedl se i sportovní program, běžela se například Stodská osmička, letos s obrovskou účastí 75 závodníků v hlavním závodě. A navzdory horkému počasí naštěstí nemáme hlášené žádné zdravotní problémy,“ dodává Pavel Cích.