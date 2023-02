Do optimálního stavu však k dnešnímu dni chybí Městské policii čtyřicet strážníků. Pomoci doplnit jejich stavy by měl kromě jiných benefitů i nově schválený náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, vyplácený postupně měsíčně po dobu dvou let. „Doufám že nově schválený příspěvek společně s dalšími benefity pomůže řady strážníků naší Městské policie rozšířit. A kdyby jich bylo víc, než zmíněných čtyřicet, vůbec bych se nezlobil,“ říká Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality. Jak již bylo dříve oznámeno, Plzeňské policii bude nově velet Petr Nováček, který vyhrál výběrové řízení a do funkce by měl nastoupit od dubna. Před tím musí splnit zákonné podmínky, mj. povinné školení a zkoušku na Ministerstvu vnitra ČR. O jeho zvolení rozhodovaly mimo jiné i jeho zkušenosti. U Policie České republiky pracoval více než třicet let a dnes zastává vedoucí pozici na krajském ředitelství policie.