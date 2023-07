Uplynulo přesně sto dnů od chvíle, kdy plameny zachvátily penzion a restauraci Angusfarm v Soběsukách na jižním Plzeňsku. Hned druhý den po požáru začaly vyklízecí práce a majitel objektu Marcel Klaus tehdy sliboval: „Chtěli bychom slavnostně otevřít 30. června, to bude přesně za sto dnů. Pevně v to věříme.“ Své slovo splnil a v pátek 30. června 2023 se restaurace opět pro veřejnost otevřela.

Zrekonstruovaný objekt oblíbené restaurace Angusfarm v Soběsukách | Foto: Deník/Pavel Bouda

„Už o den dříve jsme si udělali jako poděkování takové neoficiální otevření pro všechny, kteří se na obnově podíleli. Bez té obrovské podpory od všech našich kamarádů, dobrovolníků, spřátelených firem a kolegů ze skupiny bychom to takhle rychle nezvládli,” říká dnes Marcel Klaus.

Že na oblíbenou restauraci nezapomněli ani její hosté svědčí fakt, že všechna místa byla hned první den dlouho dopředu rezervována. „Snažíme se, aby to tu bylo takové jako před tou nešťastnou událostí a lidé tu našli zase své oblíbené prostředí. Nabízíme tedy stejné menu a máme na jídelníčku klasické steaky, ale i speciality ze sezónních surovin pro gastro turisty. Dnes tu máme 180 rezervací, takže prakticky plno,” říká manažer restaurace Petr Berka.

Práce na objektu však dále pokračují, zbývá ještě dokončit požárem značně zasažený penzion s několika pokoji. „Pět pokojů, co máme v zahradě funguje, ale těch sedm, co vyhořely, ještě ne. To bychom chtěli zvládnout ještě během prázdnin,” slibuje Klaus. Před vchodem do restaurace najdou nyní návštěvníci slogan "To, co se často zdá jako konec, je většinou začátek." A v tomto duchu proběhla i obnova shořelého areálu. „Toho maléru jsme využili k tomu, že jsme udělali i nějaké inovace. Restaurace získala větší útulnou terasu, v kuchyni stojí nová lednice na suché zrání masa a hlavně teď máme parádní nový gril v kombinaci se skvělou digestoří, aby už se to nikdy neopakovalo," říká Klaus v narážce na příčinu nedávného požáru.

Oblíbený penzion a restauraci v Soběsukách zachvátil zničující oheň 23. března tohoto roku krátce po 18. hodině a pod kontrolu jej dostali hasiči až před půlnocí. Škody se tehdy odhadovaly na 35 milionů korun. Podle slov majitele se nakonec náklady na rekonstrukci mohou po jejím dokončení vyšplhat až na 50 milionů korun.

Zdroj: Youtube