Na Plzeňsku se v minulých letech bloudilo v lánech u Šťáhlav a Litohlav. Letos najdou lidé labyrint v poli u silnice spojující Štěnovice s Losinou. „Jezdí sem hlavně rodiny s dětmi nebo prarodiče s vnoučaty, v bludišti stráví v průměru tak hodinu. Nejvíc lidí přicházelo v posledních dnech kvůli vedru ráno nebo vpodvečer,“ říká Kristýna, která má na starost pokladnu a provoz bludiště. „Doufám, že kukuřice brzy ještě o něco povyroste, měla by dosáhnout výšky dospělého člověka, na okrajích ještě tak vysoká není,“ dodává pokladní. Návštěvníkům to ale radost z bloudění nekazí. Pro ty s horší orientací není vůbec jednoduché najít správnou cestu.

„Jsme v kukuřičném bludišti už potřetí, byli jsme loni i předloni a vždycky je to super. Jen je důležité vychytat počasí, aby člověk nešel ve velkém horku. Pro děti je to bezvadná zábava,“ říká uprostřed bludiště paní Hana, která přijela se třemi dětmi z plzeňských Litic.

Bludišť je po celém Česku 13 a v každém děti letos zodpovídají otázky z jiného školního předmětu. Na Plzeňsku je to fyzika. Každé bludiště je jedinečné a má jen jednu správnou cestu. Tu děti najdou, pokud správně zodpoví otázky na tabulkách umístěných na křižovatkách.

Zatímco rodiče mívají občas s otázkami z fyziky problémy, větší děti si s nimi snadno poradí. „Jsme v bludišti poprvé, přijeli jsme z Nepomuku. Pro mě jsou třeba otázky týkající se atomového jádra těžké, ale děti to zvládají,“ usmívá se na jedné z křižovatek paní Jana. Menší děti dostanou u vstupu do bludiště hrací kartičku a z písmenek, která jsou umístěna na tabulkách v kukuřici, sestaví tajenku. V cíli pak na ně čeká odměna v podobě odznáčků s maskoty bludiště – členy rodinky Kukuřičáků.

U vzniku prvních bludišť v České republice stála v roce 2017 Jitka Janichová: „S manželem jsme se inspirovali v zahraničí především v USA, Velké Británii a Německu. Nechtěli jsme, aby to bylo jen bezduché chození po bludišti, ale aby se tam děti i něco dozvěděly. Proto se snažíme spojit návštěvu bludiště s nějakým tématem. V minulých letech děti zodpovídaly například otázky z oblasti ekologie a třídění odpadu.“

Každý ze 13 labyrintů je úplně jiný. „Tvar bludiště vytvoří programátor na základě určitého zadání. Pak je potřeba vše zanést do souřadnic a vysekat podle GPS,“ dodává Jitka Janichová.

Za Kukuřičáky mohou lidé zamířit do konce září. V červenci a srpnu je otevřeno od 9 do 20 hodin. Děti do tří let mají vstup zdarma, od tří do 15 let za 80 korun, dospělí zaplatí 100 korun. Návštěvníci mohou využít rodinné a skupinové vstupné nebo slevy pro seniory nad 70 let a ZTP.

Jediné kukuřičné bludiště na Plzeňsku letos vzniklo poblíž Štěnovic. Foto: archiv Jitky Janichové