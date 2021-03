„Vzhledem ke stávající situaci jsme se rozhodli akci přesunout na podzim. Chceme, aby si ji mohlo užít co nejvíce lidí a věříme, že na podzim již nebudou omezení tak zásadní jako nyní,“ říká Alena Kozáková ředitelka Nadace 700 let města Plzně, která akci od roku 2016 pořádá.

„Navíc je teď nejvíce práce s přípravou akce samotné, je potřeba vše nafotit a to jak ze země, tak ze vzduchu, je nutné vše dohodnout s majiteli, připravit doprovodné programy, komentované prohlídky i oblíbenou stopovačku Zažij dvorky jinak a tomu všemu není doba nakloněna,“ doplňuje Alena Kozáková.

Na letošek se podle ní připravují nejen pohledy do zákoutí v centru města, ale i návštěva zajímavých míst na Petrohradě. Pokud by někdo měl tip na zajímavý dvorek nebo by se chtěl do akce zapojit, může se organizátorům ozvat na kontakt kozakova@plzen.eu.