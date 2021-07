Špatně jsou na tom lidé, kteří se chystali stavět nebo dostavět dům. Kvůli rekordním cenám si musí navyšovat hypotéky nebo brát další úvěry. Za zdražováním stojí podle expertů nastartování světové ekonomiky po koronavirové krizi a tento trend jen tak nezmizí.

Jako absurdní označil situaci ve stavebnictví Václav Vlček, jednatel stavební společnosti W&W, který v oboru pracuje 25 let. „Všechno jde nahoru. Začalo to polystyrenem, pak zdražila i vata a železo. Také dřevo je nesmyslně předražené. Například kari sítě jsou o 150 až 200 procent dražší,“ vyjmenoval s tím, že prudké zdražování se zatím nedotklo zdicího sortimentu. „Třeba cihly a tvárnice se meziročně zdražily jen o deset procent,“ doplnil Vlček.

Nejen, že je materiál drahý, ale některé komodity vůbec nejsou. „Nelze sehnat trapézové plechy,“ poznamenal. Někteří zákazníci proto musejí čekat a rozpočet na stavbu firma přepočítá. „Klienti mají ve smlouvě doložku, která říká, že pokud se náklady zvednou o více jak tři procenta než byla nabídková cena, tak doplatí rozdíl toho materiálu,“ vysvětlil jednatel.

Vlček však neočekává, že by se situace v nejbližší době významně zlepšila. „Možná se to sníží maximálně o deset procent, spíš si ale myslím, že ceny zůstanou. Otázkou však je, zda to vydrží trh. Ceny nemovitostí také letí nahoru a lidem, kteří si vezmou hypotéku 6 milionů korun a chtějí si postavit dům u Plzně, peníze prostě nestačí,“ uzavřel Vlček.

Problém z rozpočtem na stavbu má David T. z Plzně. Loni na podzim se rozhodl, že kompletně zrekonstruuje svou chalupu na Domažlicku. „Tesař, jak už to bývá, neměl tehdy čas. Zpracoval mi nabídku a řekl, že se na stavbu nového krovu vrhne koncem května. Jenže do té doby se dřevo tak neskutečně zdražilo, že si budu muset vzít úvěr a doplatit ještě 150 tisíc,“ řekl Deníku.

Skutečnost, že si lidé kvůli prudkému zdražení navyšují hypotéky, nebo berou úvěry, potvrdil Deníku mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. „Bezpochyby pozorujeme nárůst klientů, kteří mají problémy se splácením hypotéky v důsledku prudkého zvýšení cen stavebních materiálů. Od května registrujeme každý měsíc zhruba stovku klientů s tímto problémem,“ zhodnotil Hrubý s tím, že spořitelna se snaží klientům vyjít individuálně vstříc. „Většinou jejich hypoteční úvěr navyšujeme skrze úvěr stavebního spoření. Odhadujeme, že se problém týká zhruba sedminy našich klientů, kteří u nás mají hypotéku spojenou s výstavbou nebo rekonstrukcí,“ konstatoval.

Podle analytika ČSOB Petra Dufka dochází s oživením světové ekonomiky k prudkému růstu cen komodit včetně energií, které se nepříznivě odrážejí i ve vývoji cen stavebních materiálů. „Vzhledem k rostoucí poptávce nejenom u nás, ale i v dalších evropských zemích, přitom není příliš reálné očekávat, že by v brzké době mohlo dojít k obratu ve vývoji těchto cen. Pro další měsíce lze počítat nejenom s dražšími materiály, ale i s vyššími náklady na stavební práce,“ informoval Dufek.