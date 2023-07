Poslední chybějící část cyklostezky, která propojuje Plzeň a Nýřany, je hotová. Začíná pod mostem městského okruhu u Skvrňan a končí u tzv. Myší díry. Navazuje na vejprnickou stezku a úsek vybudovaný Tlučnou. Poté se napojuje na trasu, která pokračuje až do Nýřan.

Poslední chybějící část cyklostezky, která propojuje Plzeň a Nýřany, je hotová. Její realizace stála 12 milionů korun včetně DPH. | Video: Deník/Pavel Bouda

Na nové části stezky najdou cyklisté i pěší mimo jiné novou odpočívku, lávku přes potok a obnovenou studánku. „Potýkali jsme se tu ale i s výskytem bobra, který si tu stavěl hráze a zapříčiňoval rozliv vody do okolních luk. Měli jsme proto potíže se zavodněním podloží, které bylo potřeba zpevňovat. Museli jsme najít šetrné řešení a veškeré práce probíhaly pod dohledem ochránců přírody,“ vysvětluje komplikace při stavbě David Zeman, jednatel společnosti Roadfin Stavby, která stavbu realizovala. Nová část cyklostezky má asfaltový povrch v šířce tří metrů jen asi ve stometrovém úseku. Tam kde se městský pozemek mezi soukromými pozemky zužuje, je stezka jen dvoumetrová.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

V místech bývalého suchého brodu překlenula Vejprnický potok nová lávka. „Je šestnáct metrů dlouhá a v plné šíři tří metrů. Trochu nám zkomplikovalo situaci, že oproti katastrální mapě je Vejprnický potok v jiné poloze, ale poradili jsme si s tím,“ říká Jan Kuneš ze Správy veřejného statku města Plzně, který měl stavbu na starosti.

Po novém úseky cyklostezky projíždí i devětasedmdesátiletý Josef. „Kolo mám jako dopravní prostředek, takže jsem rád za tuhle stezku. Jel jsem po ní už několikrát a je to paráda. Jenom mě mrzí, že samotný průjezd Tlučnou je po silnici mezi auty. Až pak se to zase napojí na cyklostezku do Nýřan. Ale prý se to v dohledné době změní,“ říká vitální Plzeňák.

Plzni chybí bikesharing i propojení cyklostezek, říká propagátor cyklistiky

Za zhotovení tohoto úseku cyklostezky zaplatila Správa veřejného statku města, která stavbu pro město Plzeň zajišťuje, téměř 12 milionů korun včetně DPH. Projekt je podpořen z fondů EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.