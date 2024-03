Práce na hlavním tahu se letos přesunuly na úsek mezi železničním viaduktem a vjezdem do Nezvěstic ve směru od Plzně. „Dopravní omezení jsou podobná jako v předešlých letech. Provoz je veden jedním jízdním pruhem kyvadlově. Úplné zprovoznění opravovaného úseku je plánováno nejpozději na konci října,“ připomíná Adam Koloušek z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Do zoo přišlo jaro. Zpěv gibonů překvapuje kolemjdoucí v širokém okolí

Provoz na místě řídí semafory. Zejména v dopravní špičce musí řidiči počítat se zdržením. „Jezdím tudy denně ze Spáleného Poříčí do práce do Plzně, nejhorší je to v pátek odpoledne. To tady někdy stojím opravdu dlouho,“ stěžuje si řidič Roman Kubík, který stojí v koloně aut čekajících, až se rozsvítí zelená.

Na úplné dokončení celé investiční akce si motoristé počkají do příštího roku. Bude se stavět kruhový objezd u vjezdu do obce od Plzně. „Práce začnou na jaře 2025 a ještě během příštího roku má být hotovo. Okružní křižovatka bude mít pět paprsků. Jednak umožní odbočení k průmyslové zóně vlevo a dále vpravo k cestě, která je zatím prašná, a k pozemkům majitelů polností. Do budoucna počítá Ředitelství silnic a dálnic s narovnáním klikaté silnice u hřbitova. Kruhový objezd by měl řidiče zpomalit,“ dodává Lukáš Karkoš.

VIDEO: Mladí zemědělci závodili s kolečkem i soutěžili v dojení

Obec se podílí na projektu Ředitelství silnic a dálnic za 130 milionů korun částkou 25 milionů korun. „Investujeme v rámci této společné stavební akce do modernizace silnice, výstavby a rozšíření chodníků, přechodů pro chodce, kanalizace, vodovodu, nového veřejného osvětlení a do pokládky optických kabelů. V obou směrech už je také osazená světelná signalizace omezující průjezd kamionů viaduktem,“ uzavírá starosta.