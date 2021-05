Stavba západního obchvatu, který by měl už za dva roky propojit Radčice a Křimice s Karlovarskou ulicí na Košutce, postupně získává konkrétní podobu. Starosta Radčic Rolando Arias byl k projektu od začátku skeptický.

Radčický starosta Rolando Arias. | Foto: Deník/Lenka Prokšová

"Když jsem se do Radčic před 25 lety přistěhoval, už tenkrát se mi projekt nelíbil. Koncepčně odpovídá době jeho vzniku, tedy 60. létům minulého století. Stavba by měla být vybudovaná určitě dál od obytné zóny, takto to pro nás bude velmi zatěžující," říká starosta sedmého městského obvodu.