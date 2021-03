/FOTO/ Přeložka silnice I/27 mezi Šlovicemi a Přešticemi pokračuje bez komplikací. Deníku to řekl šéf plzeňského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Zdeněk Kuťák.

Nový šestikilometrový úsek svede frekventovanou silnici 1. třídy mimo obec Horní Lukavice a místo dvouproudé komunikace se bude jezdit po čtyřproudé. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Řešíme pouze problémy běžného rázu, tedy koordinaci překládek inženýrských sítí s ohledem na zákon o sítích. Zakládáme některé mostní objekty. Děláme to, co nám v tomto období příroda dovolí,“ informoval ředitel s tím, že ŘSD ještě v rámci stavební akce vyhlásila veřejnou soutěž na likvidaci přebytečné zeminy. „Té je tam zhruba 500 tisíc tun. Naší ambicí je, abychom výběrové řízení co nejrychleji dokončili, aby se zemina, která na staveništi je, včas odvezla a v budoucnu nám nezdržovala stavbu,“ dodal Kuťák.