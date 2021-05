Stavba lávky přes silnici na Třemošnou finišuje, sloužit začne v červnu

Uvedení lávky přes silnici z Plzně do Třemošné do provozu se blíží. Chodcům i cyklistům by přemostění přes frekventovanou komunikaci i železniční trať na Most mělo sloužit od 21. června.

Lávka pro pěší a cyklisty přes nově rozšířenou silnici I/27 z Plzně na Třemošnou je před dokončením. Foto: Magistrát města Plzně | Foto: Magistrát města Plzně

„Díky výstavbě technicky velmi náročné lávky již nebudou pěší a cyklisté přecházet a přejíždět komunikaci od Kamenného k Seneckému rybníku a následně i trať v místě, kde nebyl vyznačený železniční přejezd. Lávka široká tři metry zajišťuje dostatek prostoru pro chodce i cyklisty. Na přelomu měsíce května a června proběhnou na lávce zpřísněné zatěžovací zkoušky," uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Náklady na stavbu přemostění silnice a veřejného osvětlení podél cesty od zastávky železnice Plzeň–Bolevec směrem k lávce si vyžadují investici zhruba 27 milionů korun včetně DPH, náklady jsou hrazeny z rozpočtu města Plzně. Dokončení lávky se muselo dvakrát posunout. Nejprve kvůli opatřením proti šíření koronaviru z předpokládaného květnového termínu 2020 na letní měsíce. Následně byly v květnu 2020 zjištěny při technické prohlídce mírné nestandardní pohyby konstrukce a vlásečnicové trhliny. To ale u takto složitého technického řešení nelze nikdy zcela vyloučit. „Na základě výstupů dlouhodobého měření a expertního posudku zpracovaného Českým vysokým učením technickým v Praze předložil projektant novou realizační dokumentaci stavby, kde byl podrobně rozpracován systém zesílení lávky včetně jednotlivých na sebe navazujících pracovních postupů. Primárně musela být demontována ložiska na obou krajních opěrách a bylo řešeno zajištění konstrukce pomocí speciálního rámu s předepnutými táhly u obou středových pilířů. Následně bylo přistoupeno k samotnému zesílení všech čtyř pilířů," vysvětlil Pavel Grisník, vedoucí magistrátního odboru investic. Pro zesílení pilířů byla použita projektem předepsaná výztuž a speciální samozhutnitelná betonová směs s polypropylenovými vlákny. Betonáž posledního pilíře udělali stavbaři na začátku května. Termínem pro uvolnění pomocných táhel a spuštění lávky do definitivní polohy byl konec minulého týdne. „Následně proběhne montáž mostních dilatačních závěrů, zábradlí a finálně bude aplikována izolace pochozí části lávky. Budou provedeny ochranné nátěry konstrukce, napojení na přilehlou cyklostezku a terénní úpravy," doplnila k průběhu finiše stavby Taťána Kicová z magistrátního odboru investic.