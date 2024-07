S problémy se zatím potýkají i úřady v Plzeňském kraji. Úředníci řeší pomalé připojení, komplikace s ovládáním nového systému a především nápor žádostí podaných ještě podle starého stavebního zákona.

„Stavebníci by měli být trpěliví, protože rozběh digitalizace vázne a jako každý digitální produkt má svoje mouchy. Stavební úřady jsou nyní zahlcené žádostmi, které byly podány postaru. Ty teď musejí vyřídit a bude jim to trvat měsíce, a to i kvůli dovoleným. Nejhorší je to ve velkých městech,“ vysvětluje Miroslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje.

Důvodem je změna příslušnosti některých žádostí, kdy se na úřady ve větších městech přesouvají některá už i zahájená stavební řízení z menších měst.