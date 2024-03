Archeologové už mají jasno, jak v minulosti vypadalo okolí základní školy ve Starém Plzenci. Průzkum staveniště přístavby školy a nové sportovní haly odhalil základy hospodářského stavení i velké množství částí keramických nádob. Ty nejstarší pocházejí z pravěku.

Foto: se svolením ZIP o.p.s.

Archeologové ve Starém Plzenci odkryli základy hospodářského stavení i části nádob z doby pravěku. Na snímku vedoucí archeologického výzkumu ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek (ZIP) Jiří Hrubý.Zdroj: Deník/Veronika KrátkáArcheologický výzkum začal loni v říjnu a skončil koncem letošního února. „Už při prvních skrývkách ornice na travnatých plochách jsme zaznamenali první nálezy. Jednalo se především o části keramických nádob z období vrcholného středověku zejména ze 13. a 14. století. V menší míře jsme našli pravěké a raně středověké záležitosti,“ popisuje vedoucí archeologického výzkumu ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek (ZIP) Jiří Hrubý. Nálezy keramických střepů počítají archeologové na tisíce. „Jedná se o omleté menší kousky hliněných nádob velké zhruba tři až čtyři centimetry,“ dodává Jiří Hrubý.

Z míst, kde do září příštího roku vyroste sportovní hala, se archeologové přesunuli na západní okraj pozemku. A právě tam našli to nejzajímavější. „Na ploše 20 krát 20 metrů jsme objevili základy hospodářského stavení. Určitě existovalo ještě v 18. století. Kdy vzniklo a zda přežilo do 19. století, bude předmětem bádání,“ vysvětluje archeolog s tím, že se jednalo o dřevěný dům se základy kladenými na sucho, bez malty nebo jiného pojiva. „Zvenčí k němu přisedala pec. Dochovaly se i původní cihlové podlahy a kamenné dlaždice, docela pěkně vyrobené na to, že to bylo hospodářské stavení. Odkryli jsme i část chodby vyložené prkny. Kolem tekla vodoteč, strouha nebo kanál,“ popisuje Jiří Hrubý. Další průzkum pak ukázal, že dům vznikl na místě mnohem staršího objektu. Pod cihlovou podlahou se skrývala pecní jáma vysypaná popelem z doby vrcholného středověku.

Rušná křižovatka u základní školy ve Starém Plzenci, ale dřív bývala klidným místem. „Byla to ve středověku periferie s hospodářskými staveními, loukami a zahradami,“ dodává archeolog.

Všechny nalezené předměty jsou teď v laboratoři. „Očistíme je, nafotíme, doplníme o snímky z dronů a další dokumentaci včetně posudku geologa. To všechno se pak zpracuje do přehledných plánů. Finální zpráva pro investora, tedy město Starý Plzenec, musí být hotová do roka od ukončení výzkumu. Mix těchto informací nám pomůže vytvořit obraz té lokality, jak se vyvíjela v čase,“ uzavírá Jiří Hrubý.