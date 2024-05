Jednou z posledních akcí, do které se členové spolku pustili, bylo čištění studánek. „Vyčistíme první studánku tady u areálu Plzenecké železnice , pak se přesuneme k další na místě, kde se říká V dubech. Tam musíme kromě čištění i opravit rozpadlé zastřešení,“ říká s hráběmi v rukou předsedkyně Jitka Sutnarová, která stojí v čele spolku už 12 let.

„Další místo, kde dnes pracujeme, je na Radyni. Tam už odjeli chlapi. Ti musí vynosit z rokle kameny, které pak využijeme při betonování hrbolaté cesty u hradu. Další tři chlapi jsou teď u mostu u druhé zastávky naučné stezky Stará Plzeň a kupci, tam je potřeba opravit shnilou palisádu. A další náš člen odjel pro zem na doplnění viničky Karla IV. u školy,“ dodává Jitka Sutnarová s tím, že brigáda bude pokračovat i druhý den.

Spolek vznikl před dvaceti lety. K jeho největším počinům patří naučná stezka mapující cestu kupců v raném středověku z německého Řezna do Prahy. Zhruba 4,5 kilometru dlouhá trasa začíná na náměstí a končí pod rotundou. „Stezku jsme otevírali před 11 lety, ale věnujeme se jí pořád. Máme už také dvě vydání komiksu pro děti na tohle téma. Připravili jsme různé akce, loni to byla oživená naučná stezka u příležitosti desátého výročí otevření stezky,“ připomíná předsedkyně.

Občanský spolek Hůrka a Radyně nabídl, že převezme okolí hradu do celoroční péče

Letos bude největší akcí v režii spolku zářijové setkání s Karlem IV. U vinice. „Víno sice pomrzlo, úroda nebude, ale to nevadí. Akci uspořádáme ve spolupráci s Bohemia Sektem, degustaci povede odborník právě z této firmy Vítězslav Šuhájek. Připravujeme průvod, dobovou hudbu, vystoupení šermířů a samozřejmě naše členky budou v dobových kostýmech nalévat víno,“ sděluje Jitka Sutnarová.

Spolek Hůrka a Radyně má v současné době 38 členů. Jitka Sutnarová v něm působí i s manželem už od začátku. Na brigádu spojenou s čištěním studánek dorazilo podle předsedkyně dvanáct lidí: „Tentokrát nám přibyli i mladí, jsou to děvčata z rokycanského gymnázia. Z těch původních členů nás moc nezbylo, jsme jen čtyři. Důležité je, že přicházejí noví lidé. Protože se Starý Plzenec rozrůstá a přibývají další obyvatelé, rádi bychom uvítali nové zájemce. Lidi, kteří mají o naši činnost zájem a jsou rádi v partě. Přihlásit se mohou prostřednictvím našeho webu.“

Trojice studentek se zapojila do čištění studánek v rámci dobrovolnické činnosti, která je součástí aktivit na rokycanském gymnáziu. „Je to první akce, kdy se studentky zapojily do činnosti spolku a doufám, že ne poslední,“ říká kariérová poradkyně, která se na gymnáziu věnuje i péči o nadané a talentované studenty Lenka Benešová. „Bydlím nedaleko a je mi to tady blízké. Když je to možné, chtěla bych aspoň trochu pomoct,“ doplňuje studentka třetího ročníku Kristýna Matoušková, která během čištění studánky stíhá i fotografovat.

OBRAZEM: Pod hradem Radyně projel Konvoj vítězství

Součástí spolku je také Akademie Staré Plzně, která organizuje především přednášky pro veřejnost a vede ji právě Lenka Benešová. „Chystáme ale také komentovanou procházku Starým Plzencem s Evou Michalovou z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, která se uskuteční 20. června. Přednášky budou pokračovat během podzimu, některé se konají ve spolupráci se společností Bohemia Sekt v jejich návštěvnickém centru. A už teď mohu prozradit, že na příští rok připravujeme setkání s vnukem zakladatele tehdejších vinařských závodů panem Chmelařem.“