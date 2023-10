Zvuk klepajících kladívek na základní kámen oficiálně zahájil přístavbu základní školy a stavbu nové sportovní haly ve Starém Plzenci. Architektonicky zajímavý projekt výrazně posune kvalitu vzdělávání žáků plzenecké školy, nedostatečné prostory pro sport a výuku ji trápily už řadu let.

Slavnostně byla zahájena stavba nové sportovní haly a přístavby školy ve Starém Plzenci. | Video: Deník/Pavel Bouda

„Našich téměř 400 žáků se do hlavní školní budovy tady na náměstí nevejde. Máme proto odloučené pracoviště v budově za řekou, kde je zhruba 100 žáků převážně prvního stupně. Vzdálená je asi kilometr odsud a děti tam nemají zázemí ani jídelnu, takže musí chodit sem do hlavní budovy na jídlo a odpoledne do družiny. Konečně budeme moci být pod jednou střechou. Čekali jsme na to hodně dlouho, několik desítek let,“ říká s úlevou ředitelka zdejší základní školy Alice Kellerová. „Stavět se bude za plného provozu školy a omezí nás to pouze v tom, že po dobu stavby nebudeme mít tělocvičnu, pozemky a zahradu. Ale poradíme si, pro tělocvik máme například k dispozici ještě sokolovnu, kterou nám poskytuje město,“ dodává ředitelka.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

O stavbu nové sportovní haly usilovalo město již desítky let, protože škola postavená v roce 1913, kdy byl počet obyvatel Starého Plzence poloviční, potřebám vzdělávání už kapacitně nevyhovovala. V přístavbě nyní vznikne osm nových tříd a v přízemí bude nová kuchyně s jídelnou pro 100 strávníků. V prvním podlaží přístavba naváže na nynější školní budovu, odkud se učitelé a děti dostanou z chodby prosklenou příčkou do jídelny, do sportovní haly nebo výtahem do věže s učebnami. Novostavba sportovní haly s tribunou pro 150 diváků nahradí současnou tělocvičnu a kromě výuky tělocviku bude sloužit i pro veřejnost k tréninkům, turnajům a různým kurzům.

Za zmínku stojí i samotné zpracování projektu, jehož autorem je architekt Petr Sova. „Snažil jsem se, aby si přístavba nekonkurovala s původní budovou. V návrhu jsme využili svažitosti školního pozemku a první nadzemní podlaží jsme do něj zapustili. Máme tak pochozí zelenou střechu jak na sportovní hale, tak na školní jídelně,“ vysvětluje architekt.

Nový úsek stezky u Mže už slouží pěším i cyklistům, pomáhá také řidičům

Původní návrh ale bylo potřeba letos částečně upravit. „Počítalo se v něm například s vytápěním plynem, v současnosti to však musí být tepelná čerpadla a v návaznosti na upravený projekt bude muset vzniknout i samostatná trafostanice,“ říká Jan Eret, starosta Starého Plzence. „Jsem velmi rád, že konečně budou mít děti a jejich rodiče ve Starém Plzenci důstojný prostor ke sportovnímu vyžití,“ dodává starosta.

Náklady na realizaci tohoto projektu jsou odhadované celkem na 200 milionů korun a hotovo by mělo být za dva roky, konkrétně 25. září 2025.