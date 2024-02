Už 275 psů úspěšně vychovala a předala nezisková organizace Pomocné tlapky ze Starého Plzence na Plzeňsku, která jako první v České republice začala vychovávat a cvičit asistenční psy pro tělesně postižené klienty. V úterý 6. února slaví již své 23. výročí.

Každý ze psů je cvičen na míru dle konkrétního postižení muže, ženy či dítěte. Asistenční psy poskytuje společnost klientům do užívání zdarma. Z 275 vychovaných a předaných psů bylo 139 asistenčních, 111 šikovných společníků, 16 vodících a devět rezidenčních canisterapeutických psů.

„Naší specializací je výcvik psů pro tělesně znevýhodněné, děti postižené autismem nebo ADHD, kde máme velmi dobré výsledky,“ uvedla ředitelka Pomocných tlapek Hana Pirnerová. Dodala, že cvičí také psy pro epileptiky. Zvířata zvládnou přivolání pomoci a ‚ošetření‘ pacienta po záchvatu, např. jeho otočení do stabilizované polohy, podání krabičky s léky či ručníku. „V postcovidovém období vnímáme nárůst klientů s psychickým onemocněním, především u mladých lidí,“ upozornila Pirnerová a dodala: „Každý pes je originálem, stejně tak, jak jsou originální naši klienti.“

Noví páníčci si šikovnost pejsků od Pomocných tlapek pochvalují. „Ten můj kluk je BOREC, teď mi bylo zle doma a zachoval se skvěle! Zůstala jsem vsedě slabá jak moucha, bylo mi velmi zle. Sedla jsem si v kuchyni na zem a on to pochopil. Nejdřív mi tlačil na lýtka, dlouho čekal a když viděl, že to není nic moc a je mi stále zle, tak mi sám donesl pytlík s léky i flašku. Pak mi nastavil záda na zemi. Já se o něj opřela hlavu. Celou dobu pak mě drnkal do hlavy a pak zpusinkoval. Jak mi padala hlava, tak se mi ji zkusil furt nadzvedávat vlastní hlavou. Po chvíli jsme to vše překonali a udělalo se mi lépe. Je to poklad,“ napsala např. neziskové organizaci slečna Katka.

Pomocné tlapky cvičí psy pro tato zaměření:

Asistenční pes: Částečně nahrazuje službu osobních asistentů nebo rodinných příslušníků a snižuje závislost klientů na této péči, zvyšuje samostatnost a sebevědomí. Z toho vyplývá možnost klienta aktivně a plnohodnotně se zapojit do běžného života a zlepšit navazování komunikace s okolím. Pes ovládá desítky povelů: otevře a zavře dveře, rozepne zip, sundá rukavice, ponožky, podá předměty z různých materiálů, přivolá pomoc, otevře pračku, vyndá prádlo, podá kolíčky na prádlo atd.

Šikovný společník: Je určen pro klienty těžce tělesně postižené, kteří nejsou schopni plně komunikovat se psem, ale jeho přítomnost a asistence napomáhá rehabilitaci, rozvoji motoriky a případně mentálnímu rozvoji. Pes plně asistuje i třetí osobě, které pomáhá při péči o klienta, např. odnáší plenky, otvírá dveře matce, která nese 30 kg těžké dítě atp.

„Organizace Pomocné tlapky samozřejmě následně pečuje o psy ve formě rekondičních setkání, poradenství od trenérů a procvičování povelové techniky po celou dobu služby psa. Dále vzdělává především v oblasti péče o psa a zdravovědy, ale také dodává dotované krmivo či zajišťuje veterinární servis,“ uzavřela Pirnerová.