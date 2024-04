V první etapě hodlá město upravit okolí sokolovny. „Chceme, aby v zahradách za domy ve Smetanově ulici zakrytými plechovým plotem vznikl poměrně rozsáhlý park. Jeho součástí se stane i stávající hřiště na házenou. Rádi bychom vytvořili průchod k mateřské škole, aby se děti dostaly do parku nejkratší cestou. Zvažujeme, že park bude přístupný v určitém režimu,“ dodává starosta s tím, že tato část proměny centra by mohla být hotová do tří let.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Záměrem města je do budoucna zbourat některé z domů za plechovým plotem, které jsou z velké části jeho majetkem. Na protější straně Smetanovy ulice, kde je teď prašné parkoviště, by měl vzniknout takzvaný špalíček s galerií, muzeem a komunitním centrem. Proměna čeká i prostor nad historickou radnicí, kde je v plánu náměstí s navazujícím průchodem do Smetanovy ulice.

„Už se těším, až ty ruiny půjdou k zemi a celé to tady prokoukne. Tohle je ostuda. Ale je jasné, že to potrvá a také to bude něco stát,“ komentuje záměr města Alena Sedláková, která pravidelně nakupuje ve stánku na parkovišti v centru.

Demolice čeká také stávající budovu městského úřadu ve Smetanově ulici. „V centru vyrostou nové obytné domy s obchody a s podzemními garážemi a také dům s pečovatelskou službou,“ připomíná Jan Eret s tím, že současné vedení města se snaží v rámci proměny centra navázat na práci svých předchůdců. „Je to běh na dlouhou trať. Úpravy musíme rozdělit na etapy a než bude vše hotovo, uplyne několik volebních období. Předpokládá se, že město zainvestuje do veřejných projektů a parkových úprav. Na realizaci bytových domů a obchodů se může podílet soukromý investor,“ uzavírá starosta.