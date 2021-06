Jaké investice má obvod letos v plánu?

Nejdůležitější investicí bude oprava střechy a části krovu zdejší mateřské školy, včetně kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů v původní části budovy. Dále bychom rádi opravili dům vedle zdejšího městského úřadu, který nám město Plzeň v minulosti předalo do správy. Budova zvenku nevypadá špatně, ale jeho interiéry vyžadují rozsáhlou rekonstrukci. Na akci už máme objednanou projektovou studii. Naší myšlenkou je, že by ve spodní části domu vzniklo zázemí pro údržbáře a dále klub pro důchodce, který v Liticích zatím chybí. V horní části budovy by mohlo vyrůst několik sociálních bytů pro mladé nebo seniory. Mohl by zde také vzniknout prostor pro umístění jeslí. V současné době rekonstruujeme sochu sv. Jana Nepomuckého, opravená bude koncem června. Letos jsme chtěli také revitalizovat část zdejšího sídliště. Akce by zahrnovala celkovou rekonstrukci komunikace ve Spádné ulici. Oslovila jsem v této souvislosti město Plzeň s dotazem, zda bychom mohli čerpat dotaci na revitalizaci sídlišť. Nicméně na letošní rok finance zatím bohužel přislíbené nemáme. V Liticích také v blízké době nainstalujeme další radar, a to na Klatovské ulici od příjezdu ze Šlovic. V projektové přípravě máme vytvoření sociálního zázemí v areálu bývalého zemědělského statku v Litickém dvoře a revitalizaci vnitřku špýcharu. Budoucnost Litického dvora, který má čtyři křídla, řeší obvod už řadu let. Rádi bychom, aby se sem přestěhoval městský úřad a spolu s ním i pošta. Vzniklo by zde centrum obce s novou návsí nebo náměstím, za což bych byla moc ráda, protože obvod žádné klasické náměstí nemá. Jde o investici v řádu dvaadvaceti milionů korun. Obvod však momentálně není schopen tyto rozsáhlé stavební úpravy ze svých zdrojů sám financovat.

Jaké investiční akce Litice za poslední dobu pozvedly?

Jednoznačně lávka přes Borskou přehradu, která byla vystavěna v rámci projektu Greenways. Dále také rekonstrukce mostu přes řeku Radbuzu, kde byl vybudován nový chodník, tato část byla financována Správou veřejného statku města Plzně a obvod investoval do další části vedoucí pod hradem. Tato cesta vede od křižovatky do sídliště, kolem bývalého Litického mlýnu směrem na Valchu a přispěje k větší bezpečnosti rekreantů a obyvatel žijících u Borské přehrady, kteří po něm dojdou prakticky až k zastávce autobusu v Liticích. Dnes nám chybí dobudovat posledních 150 metrů chodníku, které jsou momentálně také v projektové přípravě. Také jsme nově vybudovali za finance obvodu v severní části Klatovské ulice kanalizaci.

Jak v obci funguje spolkový život?

V obci je velmi rozšířený spolkový život. Místní obyvatelé rádi organizují nejrůznější kulturní akce. Hodně aktivní jsou také místní zahrádkáři a hasiči. V Liticích působí také významné sportovní kluby, jako například biatlonový klub, která má za sebou řadu úspěchů, tělovýchovná jednota s velmi úspěšnými pozemními hokejisty, českou házenou, fotbalisty, nohejbalisty a nově i s oddílem stolního tenisu. V tomto směru bych řekla, že Litice fungují více jako vesnice nežli jako městský obvod. Je pravdou, že se v obci provozují velmi specifické sporty. Kromě Zruče, Chlumčan a Železné Rudy neexistuje v celém Plzeňském kraji žádný další biatlonový klub. Stejně tak je to s pozemními hokejisty, kteří mají oddíl jen v Bolevci a u nás.

Co dnes trápí místní obyvatele?

Trápí nás nedostatek vody, respektive slabý přívod vody z města. Napojení Litic na vodovodní řady se řeší, je zde ale problém s výkupem pozemku pod plánovaným vodojemem. Situace se bude pravděpodobně řešit vyvlastněním pozemku. Litice mají sice přívod vody z Bor, ten je však už kapacitně nedostačující. Obyvatelé Litic si vodu musí řešit po své ose, využívají proto studny nebo vrty. Letos se situace o něco vylepšila, protože hodně pršelo. Ale loni nám chodila jedna stížnost za druhou. Místní si stěžovali, že už nemají ve studnách a vrtech dostatek vody. Situaci s městem stále řešíme, nicméně řešení vázne na výkupu již zmíněného pozemku. Zároveň jde o velkou investici. Také bychom potřebovali dodělat v centrální části obce kanalizaci, avšak opět jde o investici v řádech milionů korun. Ráda bych, kdyby nám s touto investici pomohla Vodárna Plzeň, než aby ji řešil náš obvod.