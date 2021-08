Eva Hirschfeldová je starostkou Chotíkova třetím rokem. V obci o 1250 obyvatelích plánuje realizovat přístavbu hlavní budovy školy, kde vznikne nová školní jídelna a odborné učebny se školní družinou, rekonstrukci hlavního průtahu obcí a vybudování chodníků nebo přestavbu místního koupaliště. Dále obec spolupracuje s městem Plzeň na realizaci lávky pro pěší a cyklisty, která propojí Chotíkov s Košutkou.

Zdroj: Deník

Jaké investice má obec v plánu v letošním roce?

Nyní opravujeme komunikaci vedoucí ke hřbitovu. U hřbitova byla letos provedena úprava terénu, prostranství u něj bylo totiž velmi příkré a v zimních měsících kluzké a nebezpečné. Vznikl zde upravený prostor pro pohodlnější a bezpečnější parkování našich spoluobčanů. Dále jsme opravili silnici u kostela, na jejíž rekonstrukci jsme dostali dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. Také byla opravena střecha maštale v Poplužním dvoře. V obci dále probíhá výstavba živé zahrady okolo mateřské školky. Největší investiční akcí letošního roku je přístavba školní jídelny a odborných učeben se školní družinou základní školy. Na akci jsme bohužel tento rok nedostali žádnou dotaci, ale chceme žádat znovu a doufáme, že budeme úspěšnější. Zahájili jsme také přípravu projektu výstavby víceúčelové tělocvičny v areálu školy. Spolu s ní vznikne i menší tělocvična pro jógu, aerobic a cvičení s dětmi. Také připravujeme projekt „hřiště umělka“. Hřiště s umělým povrchem by mělo do budoucna nahradit staré škvárové hřiště u areálu FC Chotíkov. Máme hotovou projektovou dokumentaci a čekáme na stavební povolení. V sousedství Sokolovny vznikne již brzy venkovní workoutové hřiště, o které naše spoluobčanky ve věku 60 + projevily velký zájem. Velmi se na něj těší, často se mě ptají, kdy už bude hotové. Pokud se tyto tři projekty podaří zrealizovat, vznikne v Chotíkově sportovní zóna s tělocvičnou, hřištěm s umělým povrchem a workoutovým hřištěm. Pokračují jednání se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje pro zahájení rekonstrukce krajské silnice vedoucí od Malesic k Plzni, včetně vybudování chodníků, které tu dodnes chybí, což je pro spoluobčany velmi nebezpečné. Je to dlouhodobý problém, na který občané hodně upozorňují. Jsem si toho vědoma, ale projekt je poměrně drahý a náročný na realizaci. Věřím však, že do dvou až tří let bude spuštěn.

Jak to vypadá s přestavbou místního koupaliště, které je už roky nevyužívané?

Příprava projektu se posunula kupředu. Po dlouhých letech se nám totiž podařilo vykoupit dva pozemky u koupaliště, díky čemuž bude možné začít s přestavbou. Stávající malá vodní nádrž přestala být využívána v 90. letech, kdy klesly spodní vody a tedy přítok. Koupaliště se tak naplňovalo jen z části a voda v něm se kazila. S revitalizací koupaliště nacházejícího se mezi školou a bývalou cihelnou bychom chtěli začít nejpozději příští rok. Jsem přesvědčená o tom, že jakmile se v místě vybuduje vrt a proběhne rekonstrukce, koupaliště začne opět žít tak, jak tomu bylo v našem dětství.

Jak pokročil projekt výstavby Faltusovy lávky, která propojí Chotíkov s Košutkou?

Faltusova lávka neboli Faltusův most je kulturní památkou – jde o první svařovaný most na světě. Majitelem je město Plzeň, které se rozhodlo umístit jej na náš katastr a jeho využití zaměřit pro pěší a cyklisty. Instalován bude nad silnicí I/20, tzv. varskou. Most, který je ojedinělou technickou památkou, vznikne u začínající zástavby na Štuperku, tedy u sjezdu z Karlovarské do Chotíkova směrem od Plzně. Místu chotíkovští přezdívají „v jámách“ nebo „v úvalu“. Dříve zde totiž býval úval, který před desítkami let proťala silnice I/20 na Karlovy Vary. Lávka propojí Košutku, Sylván a Kyjov s Krkavcem. Již nyní je tento most zapojen do plánu budoucí a regionální cyklotrasy, která povede napříč severním Plzeňskem. Budovat by se mohl začít už v roce 2023, nicméně přesný termín ještě nebyl stanoven. Lávka bude osvětlená, napojení na elektřinu už je zajištěno. Nyní řešíme, jakým způsobem a jak intenzivně bude osvícena, aby případně neosvítila motoristy projíždějící po silnici I/20.

Naproti Globusu jsou už dnes patrné základy nového obchodního centra. Jak se na jeho výstavbu poblíž Chotíkova díváte? Myslíte si, že je v Plzni potřeba další nákupní centrum?

Nemyslím si, že je tu zapotřebí další obchodní dům. Nicméně je to soukromý pozemek a stavební odbor města Plzně už vydal stavební povolení na jeho výstavbu. V místě má vzniknout něco podobného jako naproti Olympii, kde dnes stojí menší nákupní zóna. Služby v Plzni jsou však podle mě naprosto dostačující a pro Plzeňany i pro přespolní velice dobře dosažitelné. Je pravdou, že Globus se uchytil dobře a že ho využívají jak obyvatelé Chotíkova, tak i Plzeňané. Ale že bychom bez další nákupní zóny nemohli žít, to rozhodně ne.

Vaše obec založila spolu s Městem Touškov a městem Plzní v roce 2002 Dobrovolný svazek obcí (DSO) Skládka odpadu Chotíkov. Někteří zastupitelé Města Touškova nyní požadují, aby se komunální odpad nevozil do spalovny, ale znovu skládkoval v Chotíkově. Zastupitelstvo města Plzně v této souvislosti v červnu rozhodlo, že odpad město nadále skládkovat nechce a z DSO proto vystoupí. Jak se k myšlence skládkování odpadu stavíte?

V lokalitě bývalé skládky tuhého komunálního odpadu vybudovala v roce 2016 Plzeňská teplárenská spalovnu. Nadále existuje Dobrovolný svazek obcí, který vznikl právě za účelem skládky odpadů v Chotíkově. Po vystoupení města Plzně z DSO uvidíme, co bude se svazkem dál. Jeho roční existence vyjde na 300 až 400 tisíc a na jeho financování se podílejí právě obce. Na skládce v Chotíkově bylo v souvislosti s vybudováním spalovny ukončeno ukládání odpadu. Tím, že skládka zanikla a odpad už se spaluje, dá se říci, že DSO už před lety ztratil smysl. S Městem Touškov a s Plzeňskou teplárenskou stále jednáme o jeho budoucí existenci. Co se týče samotné spalovny, její výstavbu jsme v obci rozhodli ve velmi vyrovnaném referendu. Za mě je to velmi moderní a ekologické zařízení. Místní skládka opravdu hodně zapáchala, a často se stávalo, že do okolních lesů vítr odvál plasty a další lehčí věci. Dnes můžeme říct, že jsou tyto lesy čistší. Samotná skládka navíc leží nad obcí Chotíkov, problém tedy byl také se spodními vodami. Nikdo nemohl zaručit, že kazety na skládce nejsou nijak narušené, a že do spodních vod nepronikají nebezpečné látky. Rozhodně si proto myslím, že odpad je lepší pálit než zahrabávat do země.

Jak se stavíte ke stavbě západního obchvatu, který vzniká v těsné blízkosti Chotíkova?

Sleduji, jak západní okruh vzniká ve vedlejších obcích a v sousedních městských částech, tedy Radčicích a Křimicích a osobně tuto stavbu velmi vítám a vnímám pozitivně. Naší obcí vede od Malesic směrem na Plzeň krajská silnice, kterou dnes využívá mnoho řidičů. Věřím, že vybudování západního okruhu odvede část dopravy z naší obce a že pro nás bude jen přínosem.

V dubnu 2019 zachvátil les u Chotíkova mohutný požár, který zasáhl šest hektarů porostu. Jak místo vypadá dnes? Prošlo rekultivací?

V roce 2019 jsme museli čekat na to, které stromy se po požáru vzpamatují a které ne. Na podzim 2019 se vyhodnotilo, jaké z nich se budou muset pokácet. V lokalitě bylo poté vysázeno tisíce malých stromů. Proběhla i drobná těžba ohořelého dřeva, které bylo občanům nabídnuto jako palivové dřevo. Bohužel se však stalo, že lokalitu si jako své útočiště vybrala parta vandalů, kteří si tam udělali cyklistické dráhy a jednu stráň zcela zničili. Věc momentálně řeší Policie České republiky.