V Chlumčanech u Plzně plánuje starostka Vladimíra Štejrová modernizaci sportovního areálu či rekonstrukci legendárního kulturního domu, kterému by ráda vrátila dřívější věhlas.

Starostka obce Chlumčany Vladimíra Štejrová. | Foto: Deník/Lenka Prokšová

Jak to vypadá s přestavbou místního kulturního domu?

Rekonstrukce kulturního domu je momentálně největší investiční akcí obce. Kulturní dům z 80. let získala obec do svého vlastnictví v srpnu 2019, kdy ho odkoupila od odborů místní keramičky za sedm milionů korun. Od té doby probíhá jeho postupná revitalizace. Nejvíce peněz bude zapotřebí na opravu velkého sálu, který bude sloužit nejen na pořádání kulturních akcí, ale i sportovcům, například místním badmintonistům. Prostory také poskytneme k dispozici našim tanečnicím, aby měly kde vystupovat a trénovat. Chtěli bychom, aby se v sále konaly bály. Pro ty v Chlumčanech momentálně nemáme žádné prostory, obec si tak musí pronajímat sály v okolních vesnicích. Sál bychom rádi nabídli k využití i plzeňským školám, pro které bude cena nájmu za sál určitě příznivější než v Plzni, a navíc tu bude k dispozici mnoho míst k parkování.