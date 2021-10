Jaroslav Šilhánek získal medaili za dlouholetou obětavou činnost pro obec, zejména v oblasti požární ochrany. Starosta vyznamenal taktéž Evu Horovou za dlouholeté zpracování obsáhlých příspěvků do časopisu obce Hlasatel obcí Dolnolukavicka, krajského časopisu Vítaný host, vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou i do jiných médií. Mezi další oceněné patří Pavel Netrval, Stanislav Vokáč, Marek Maňour, Karel Šebesta a Josef Netrval.

Mezi vyznamenané patří Jaroslav Kasl, čestný občan Dolní Lukavice, který je autorem knihy Dolnolukavické a jiné povídky. Na své dílo obci přenechal autorská práva. Oceněná rovněž byla Miluška Kastnerová, která na obecním úřadě pracovala 37 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.