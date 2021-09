V Třemošné by mělo do budoucna vyrůst nové sportovní zařízení pro volejbalisty a házenkáře. Jak plán na výstavbu haly pokračuje a jaké další investice jsou pro vás stěžejní?

Investic máme v plánu poměrně hodně. Zásadní je pro nás teď vypracování projektu na přístavbu pavilonu pro mateřskou školu. Rozpracovaný máme také projekt na vybudování kulturního zařízení. Půjde o menší kulturní dům, tento projekt bychom rádi zrealizovali co nejdříve. V plánu je také vypracování projektu právě na nové sportovní zařízení, ve kterém by mohli trénovat házenkáři, tenisté a volejbalisté. Dnes musí rodiče vozit děti za těmito sporty do Plzně, Třemošná jim zatím neumožňuje provozovat zde tyto sportovní aktivity. V současné době existuje tolik halových sportů, že se chceme situaci nějak přizpůsobit. Takovéto projekty jsou vždycky otázkou financí. Takže uvidíme, zda na sportovní zařízení nezískáme nějakou dotaci. Upřednostníme ale rekonstrukci mateřské školy.

Zlepšila se díky obchvatu Třemošné dopravní situace ve městě?

Pro město je obchvat, který funguje už více než osm let, obrovským přínosem. Troufám si říci, že nám ho závidí celá řada obcí směrem na Kralovice. Obchvatu napomohla i čtyřproudá silnice, díky které je teď dopravní situace mezi Třemošnou a Plzní ideální. Časy dojezdů se zkrátily a výrazně se zlepšila také otázka nehodovosti a celkově bezpečnosti v tomto úseku. Máme tady ale ještě silnici druhé třídy (krajskou) směrem na Chrást, po které si to často zkracují kamiony jedoucí z Prahy. Plzeňský kraj má s touto silnicí jisté úmysly. Připravené už má dva projekty na úpravu křižovatky v Záluží a na úpravu průjezdu z centra Třemošné směrem na Chrást. Pro město to bude mít velký význam. Věřím, že se v brzké době začne realizovat také obchvat Plas a Kaznějova. Dojít by k tomu mohlo do dvou let, projekty na stavbu jsou už de facto připravené.

Jaký dopad měla výstavba obchvatu na místní živnostníky? Nepociťují kvůli stavbě úbytek zákazníků?

Na naše město to v tomto smyslu velký dopad nemělo. Hodně lidí sem totiž dojíždí za lékaři, takže si tu při té příležitosti i nakoupí. Živnostníci tu naopak přibývají, uživí se tu.

V červnu letošního roku se město rozhodlo pokácet desítky vzrostlých stromů u rodinných domů, ve kterých hnízdili ptáci. Obyvatelé rodinných domů se kvůli tomu bouřili. Jak místo vypadá dnes? Plánujete jej osázet novými stromy?

Místo bylo velmi podmáčené a hrozilo tam nebezpečí. Stály tam více než 70 let staré topoly, které byly v polovině kmenu shnilé. Všechny byly nakloněné, bylo nutné je vykácet. Stačilo, aby zafoukal vítr a mohlo dojít k velkému neštěstí. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Šlo o kácení opravdu jen těch stromů, které ohrožovaly životy. Několikrát se stalo, že spadly na frekventovanou hlavní silnici. Bylo mi to velice líto, že jsme stromy začali kácet zrovna v červnu uprostřed vegetačního období, ale než jsme sehnali firmu, která by je v tomto rizikovém místě, kde vedou elektrické dráty a kanalizace, pokácela, nějaký čas to zabralo. V místě budou do dvou let vysázené nové stromy.