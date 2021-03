Deník na návštěvěZdroj: Deník

Jaké zásadní investice má letos čtvrtý obvod v plánu?

Usilovně pracujeme na obnově Chlumu a Masarovy třídy. Studii nové podoby Chlumu jsme představili veřejnosti zhruba před měsícem. Do studie Masarykovy třídy aktuálně zapracováváme připomínky obyvatel. Třetí projekt, který budeme občanům představovat, ale je v režii Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKR), je studie nádrže v Bukovci. Tam by mělo být zrevitalizováno okolí nádrže, aby bylo pro návštěvníky přívětivější. Pokračujeme ve výkupu pozemků v areálu Lobezských luk a Lobezského parku. Rozšíření Lobezských luk je momentálně v přípravě a hotovo by mělo být příští nebo přespříští rok, podle toho kdy dokážeme sehnat finance z Evropských fondů. Rovněž dokončujeme projektovou dokumentaci na vydání stavebního povolení pro přestavbu kulturního domu v Červeném Hrádku na komunitní byty pro seniory. Vznikne tam 18 bytů. Rádi bychom letos realizovali stavbu cyklostezky Na Drážkách, která propojí Červený Hrádek s Újezdem.

Existují nějaké projekty, které jste museli kvůli koronavirové krizi odložit nebo zrušit?

Máme připravený projekt rekonstrukce prostoru před 22. základní školou nebo parkoviště u čističky odpadních vod. Ty jsme museli odložit. Stejně jako ostatní města pociťujeme daňový výpadek způsobený koronakrizí, a byť jsme se v letošním rozpočtu prioritně zaměřili na omezení provozních a částečně také personálních výdajů, tak v investicích musíme hledat rezervy. Nechceme projekty úplně rušit, ale zatím je pozastavíme a vrátíme se k nim, až to bude možné.

Co čtvrtý obvod v současné době nejvíce trápí?

Ze společenských problémů určitě bezdomovectví. Ačkoliv v našem obvodě není momentálně tolik lidí bez domova, je to pro obyvatele oprávněně velký problém. V současné době totiž nemáme rychlé a efektivní řešení, jak s těmi lidmi nakládat. Hasíme požáry namísto toho, abychom jim předcházeli. Vím, že tento problém má komplikované řešení. Plzeň by měla přijít s novou strategií vůči lidem bez domova, přistoupit k tomuto problému aktivně a najít nějaký kompromis mezi obyvateli, městem a lidmi bez domova. Našim občanům doporučuji, že pokud jim bezdomovec spí před domem, nebo je opilý na lavičce, tak ať zavolají policii či strážníky. Ti dokáží akutní situaci vyřešit. Věc, která mě také trápí, je situace kolem Lopatárny.

Vyvíjí se ta situace v současné době nějak?

Areál vlastní tři subjekty, které mezi sebou mají neuspořádané vztahy a soudí se. S jedním z vlastníků, SK Rapid Plzeň, jsme ale v kontaktu a spolupracujeme. Nabídli nám do výpůjčky poměrně velký prostor na začátku areálu, kde bychom mohli vybudovat pumptrack, který by se dal v budoucnu rozšířit na skatepark. Jsem rád, že jsou aktivní. Stali se pro nás partnerem. Pokud výpůjčku schválí potřebné orgány, budu to brát jako počátek velké změny.

Potýká se čtvrtý obvod s problémy s parkováním?

ÚKR nám udělal průzkum parkování na území celé Doubravky a části Lobez, který by měl být základním odrazovým můstkem k naplánování dopravních akcí na další roky. Z průzkumu vyplynulo, že pouze 75 procent vozidel parkuje legálně. Zásadní problémy máme ve dvou lokalitách, v okolí našeho úřadu, polikliniky a Centrumu, a pak v ulicích Partyzánská a Spolková. Plánujeme tam obnovu parkovacích míst a přidání dalších, což je mnohdy komplikované. Je to mravenčí práce, kdy vyhledáváme jednotlivé ulice, ve kterých změníme organizaci dopravy, jde např. o zjednosměrnění ulic a vybudování zóny 30. Neustále hledáme vhodná místa. Bohužel nám dochází prostory, kde jich můžeme najednou udělat například padesát. Ta místa musíme řešit po desítkách, přičemž nechceme, aby to bylo na úkor zeleně.

V současnosti se často hovoří o potřebě vysazování nových stromů. Plánujete sázet novou zeleň?

Za dva a půl roku na úřadě se nám podařilo vysadit zhruba tři stovky stromů. Chtěl bych jich vysázet mnohem více, ale velkým problémem jsou inženýrské sítě, a je tedy velice náročné vyhledat vhodná místa, abychom splnili podmínky síťařů. Z participativního rozpočtu se nám podařilo vysadit alej pod Chlumem. Také jsme zasadili stromy ve Špitálském lese, kde ještě budeme letos další dosazovat. Rovněž prověřujeme možnost pokračování aleje pod Chlumem, kde jsou ale soukromé pozemky a budeme muset vyjednávat s jejich vlastníky. Třetím místem jsou Lobezské louky, kde vzniká již zmíněná studie. Chceme, aby byla Doubravka zelená.