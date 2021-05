Starosta Dobřan Martin Sobotka se ve městě snaží podporovat a rozvíjet podnikatelský život. Nadále se však drží konceptu „město bez montoven“, do Dobřan chce proto lákat především malé a střední podnikatele.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkDo čeho letos plánují Dobřany investovat?

Mezi letošní největší investiční akce patří určitě oprava komunikací. V Dobřanech chceme letos opravit prakticky veškeré komunikace, tento rok jsme proto nazvali „Rokem komunikací“. Na jejich opravy poputuje letos celkem 56 milionů korun. Mimo plán jsme letos položili povrch na velmi frekventovaný chodník z Dobřan do čtvrti Dobřánky, ve které zároveň rekonstruujeme komunikaci Komenského. Součástí opravy této ulice je i vybudování zcela nové dešťové kanalizace. Přívaly dešťové vody totiž velmi znepříjemňují život obyvatelům tamní čtvrti. Město dále trápí nevydařené rekonstrukce dvou bytových domů na sídlišti, které letos opravujeme. Tyto byty, které byly v Dobřanech vystavěny v 90. letech minulého století a po roce 2000, jsou zatížené řadou projekčních chyb. Výstavba tehdy firma neprovedla správně, jenže na chyby se přišlo pozdě a peníze už dnes není po kom vymáhat. V letošním roce chceme dále vytvořit nová parkovací místa. V Dobřanech žije dnes 6200 lidí a z toho dvě pětiny lidí obývá panelové sídliště Pančava, kde trpíme značným nedostatkem míst k zaparkování. Situaci se snažíme řešit, ovšem ne na úkor zeleně. V prostoru bývalé nákladové rampy na nádraží zřídíme celkem 50 nových parkovacích míst. Problém s parkováním mají také lidé, kteří bydlí v bývalých hornických domech u Základní umělecké školy. Ještě letos tam vyroste nové parkoviště.

O jakých dalších investicích do budoucna přemýšlíte?

Chystáme průlomovou investici, a sice, že by město ve spolupráci s jednou ze zdejších firem vykoupilo areál historického pivovaru. Rádi bychom, aby zde vzniklo místo pro kulturní vyžití. Až situace dovolí, chtěli bychom také slavnostně otevřít nedávno zrekonstruovanou sokolovnu, která bude sloužit stolním tenistům. Jsem za to moc rád, Dobřany mají vynikající oddíl stolních tenistů. Dále se zabýváme tím, jak do budoucna snížit množství odpadu o 39 kilogramů na jednoho obyvatele. Je to velký úkol. Vytvořili jsme proto speciální kampaň, jak si mohou lidé poradit s odpadem a bioodpadem. S Mikroregionem Radbuza v této souvislosti občanům právě v těchto dnech rozdáváme 280 kompostérů.

Jak město podporuje místní firmy a živnostníky?

Do města se snažíme přilákat hlavně firmy, které jsou stabilní. Dobřany si na své pozemky nepouští investory, kteří nezaručují stabilitu a kteří by nevhodně ovlivnili sociální klima. Nechceme zde mít jen velké závody, které mohou být v současné situaci poměrně nestabilní. Budeme se proto nadále držet konceptu „město bez montoven“. S velkými firmami jsme se dohodli na tom, že se budou podílet na společenském, sportovním a kulturním životě města a na sociální a zdravotní péči částkou odvozenou od zastavěné výměry areálů. Platí 15 Kč/m² za rok. Zázemí v Dobřanech našly firmy z různých oborů od stavebnictví, přes tesařství, truhlářství, výrobu bazénů, až po náročnější technologie. V nedávné době jsme vytvořili novou průmyslovou zónu podél silnice na Šlovice, nachází se za bývalou obalovnou. Ve městě máme dnes takové malé Silicon Valley. Největším bohatstvím Dobřan je vzájemná důvěra mezi všemi důležitými aktéry. Občany, radnicí, podniky a spolky. Bojím se ale, jak současnou situaci přežijí malí živnostníci. Moc bych si přál, aby zde zůstal podnikatelský život zachován. Proto teď malým podnikatelům odpouštíme nájemné a zálohy v nebytových prostorech. Vždy, než prostory živnostníkům pronajmeme, je zrekonstruujeme. Momentálně opravujeme obchod na náměstí, bývalou zdravou výživu, který chceme časem pronajímat.

Co zajímavého je ve městě k vidění, na co byste nalákal turisty?

Máme tu koupací biotop Kotynka, kde se voda čistí přírodní cestou vodními rostlinami. V biotopu chceme letos instalovat novou technologii, která pomůže čistit vodu. Když je totiž velké horko, biotop nestačí správně čistit. Díky nové technologii bude voda čistší a pořád vhodná pro alergiky, protože v ní není a nebude žádná chemie. Dále tu máme Šlovický vrch, kde před třemi lety vznikla přírodní rezervace pro divoké koně. Koňů tam máme dnes šest, rezervaci plánujeme rozšířit o další dva. Také lesopark Martinská stěna je velmi oblíbeným návštěvnickým místem. Lesoparkem vede naučná tříkilometrová stezka s několika zastávkami. Mnoho lidí láká v Dobřanech také pivovar Modrá hvězda, kde si v historickém domě v centru mohou vychutnat několik druhů piv a pivní pálenku.