Přijďte se podívat, jak funguje robot v operačních oborech, zejména v nitrobřišní chirurgii. Budete mít možnost vyzkoušet si vlastnoručně robotickou operaci. Robotická chirurgie je moderní metoda, při které se pohyb rukou lékaře přenáší na tělo pacienta přes robotický systém

Přijďte si vyzkoušet roli operujícího lékaře do Obchodního centra Olympia v Plzni - 25. února od 10 do 18 hodin, 26. února od 10 do 16 hodin.