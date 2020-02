Stalin je v muzeu letadel a vojenské techniky. Fučík neznámo kde. Tak skončily po roce 1989 dvě sochy, které v Plzni za komunistického režimu zdobily město. Jejich osudu se věnujeme v rámci seriálu Deníku ke 30. výročí Sametové revoluce.

Zruč – Stíhací letoun BAC Lightning je novým přírůstkem Air Parku ve Zruči u Plzně. „Přivezli jsme ho tento týden z Nizozemí z jednoho leteckého muzea. O jeho koupi jsme jednali od minulého roku,“ prozradil zakladatel zručského Air Parku Karel Tarantík. L | Foto: Archiv

STALIN

Pomník sovětského diktátora Stalina, který byl slavnostně za přítomnosti prezidenta Antonína Zápotockého odhalen 7. listopadu 1953 v Plzni na nábřeží řeky Radbuzy nedaleko budovy muzea, sice na místě vydržel jen devět let. Pak byl odstraněn. Socha Stalina ležela několik let na dvoře bývalého františkánského kláštera v Plzni, pak v muzejním depozitáři v Křimicích. „Poté se ocitla na střelnici Lidových milicí ve Žďáru u Rokycan. Byla postavena na viditelné místo a vydržela tam do sametové revoluce,“ říká Karel Tarantík zakladatel muzea Air Park Zruč. „Právě z této střelnice ji získal náš Air Park někdy v polovině devadesátých let minulého století,“ uvádí Karel Tarantík. Dodává, že skoro pět metrů vysoká socha z bojanovského pískovce, která se tyčí nad letadly a vojenskou technikou, jež muzeum ve Zruči vystavuje, je pro návštěvníky zpestřením. „Skoro každý se u ní vyfotí,“ směje se Karel Tarantík.