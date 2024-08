V pondělí 21. srpna uplyne již 55 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Připomeňte si, jak události těchto dní prožívali obyvatelé Plzně v naší fotogalerii

„Vzpomínám si, že syn tehdy marodil, bylo mu devět let, a já jsem s ním byla doma. Bydleli jsme na Roudné a museli jsme jít k doktoru. Šli jsme přes Saský most (Rooseveltův most, pozn red.) do města a tam to všude bylo obsazené ruskou armádou, stály tam tanky a u nich byli vojáci. Vím, že řada mých kolegů ze Škodovky manifestovala. Pamatuji si také, že můj bratr byl jedním z těch, kteří bránili rozhlas na Borech,“ přiblížila již dříve své vzpomínky pro Deník Jiřina Krňoulová z Plzně.

Na příjezd ruských vojsk vzpomněl pro Deník i Plzeňan Roman Touš. Tehdy mu bylo sedm let a užíval si druhou polovinu svých prvních prázdnin. „Byli jsme na Valše na chatě. Jako vždycky jsme se s desetiletým Pepou ráno tloukli polštáři, když v tom přišla ubrečená mamka, ať toho necháme, že je válka. Táta říkal, že válka není, ale že nás obsadili Rusáci s ostatními armádami a že se snad střílet nebude," vzpomíná Touš. Když s bráchou vyšli na zahradu, zahlédli helikoptéry. „Brácha hned stloukl z prkýnek dva samopaly. Bojovali jsme jak lvi, ale žádné letadlo jsme pochopitelně nesestřelili,“ popisuje.