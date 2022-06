Tapster je pro Pilsner Urquell to, co je someliér pro víno nebo barista pro kávu. Je to v podstatě barman, který zajišťuje, že každé pivo, které hostům podává, je krásně načepováno, má správnou pěnu, teplotu a samozřejmě chuť. Sebastian La Torre své umění, jak správně načepovat plzeňské pivo, prezentoval během května v plzeňské Restauraci 12 v Kopeckého sadech. „Plzeňské pivo se učím čepovat už několik let a jsem rád, že jsem mohl porovnat své umění v jedné z plzeňských hospod s místními výčepními,“ vypráví dvacetiletý tapster, který během svého několikadenního pobytu v Plzni navštívil i několik dalších vyhlášených plzeňských restaurací.