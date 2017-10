Sportovci bez šance na úspěch

Plzeň - Podle jmen by se mohlo zdát, že sestavili dobrý tým, který může porážet své soky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jolana Halalová

Jako jednotlivci jsou zvyklí bojovat do posledního dechu, udělat vše pro vítězství svého mužstva. Ve svých profesích se musí na každý duel pořádně připravit, nesmí vynechat žádný detail, zvolit správnou taktiku - ví, že jinak je soupeř tvrdě potrestá.

Na krajské kandidátce strany Sportovci je opravdu spoustu úctyhodných jmen, známých sportovců, kteří v současnosti vykonávají roli trenérů - na kandidátní listině najdete fotbalové, cyklistické, hokejbalové, triatlonové nebo gymnastické kouče.

Už před sečtením volebních lístků je ale téměř jasné, že Sportovci neuspějí. Jako kdyby si šli zahrát přátelák, vstup na mistrovský duel to opravdu nepřipomíná.. Sami kandidáti připouštějí, že s kampaní nebo alespoň s odtajněním svých cílů začali pozdě, pokud vůbec.

Chtějí získat chybějící peníze do sportu, s tak úzkým zaměřením ale nemohli uspět. To, že Sportovci šli do parlamentních voleb spíš na hliněných nohou ještě zvýrazňuje fakt, že některé známé osobnosti se na kandidátní listinu dostali spíš nedopatřením, někdy dokonce proti své vůli.