Sportmanie Plzeň 2020 ukončila svoji první třetinu. V prvních třech dnech se na 40 stanovištích ve třech oddělených sektorech v amfiteátru a parku za OC Plzeň Plaza denně prostřídaly více než tři tisícovky návštěvníků.

Sportmania Plzeň 2020 | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Děti do 15 let si odnesly přes 2000 bronzových medailí, ke kterým mohou v dalších dnech přidat do skládačky medaile stříbrné a zlaté.