Hlavním smyslem Sportmanie je, aby si děti, mládež i dospělí mohli na vlastní kůži a pod odborným dohledem trenérů a členů klubů z Plzně a Plzeňského kraje vyzkoušet nejrůznější druhy sportů.

Každý ze tří třídenních bloků nabídne více než 40 sportovních stanovišť, jak pro menší sportovce, tak pro dospělé. Opět se chystají oblíbená vodní stanoviště, tentokrát v řece Radbuze. Již nyní se díky této akci významně proměnil přístup k jezu na řece Radbuze, kde nechal magistrátní odbor sportu ve spolupráci s druhým městským obvodem zbudovat nový průchod. Rybáři, plavci i další sportovci tak budou moci snáze přecházet mezi areály.

Připraveny budou opět také bronzové, stříbrné a zlaté medaile, které se budou v třídenních cyklech udělovat, pokud dítě do 15 let navštíví alespoň deset stanovišť a místo tradičních hracích karet si do mobilního telefonu nahraje novou aplikaci. Místo razítek budou děti sbírat QR kódy a v aplikaci naleznou nejen instrukce, zda již mají nárok na medaili, ale i aktuality k samotné akci, mapu areálu nebo informace k jednotlivým klubům.

Podle Přemysla Švarce, vedoucího Odboru sportu plzeňského magistrátu, je nachystaná i řada novinek. „Jedna z nich nabídne možnost vyfotit se s vlastní sochou z písku. V areálu bude nově připravena i vodní trampolína,“ uvedl Švarc a dodal, že srpnová Sportmanie se ještě ohlédne za únorovými zimními olympijskými hrami: „V plánu jsou autogramiády českých olympioniků a známých sportovců, včetně úspěšných plzeňských fotbalistů, hokejistů, házenkářů, futsalistů, atletů a dalších,“. Novinkou bude i finálová střelnice Mistrovství České republiky v lukostřelbě dospělých.

V letošním roce se po dvouleté pauze zapříčiněné pandemií koronaviru opět uskuteční i Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje. „V období od 20. do 23. června 2022 navštívíme Rokycany, Tachov, Domažlice, Klatovy. Dopolední program je přizpůsobený žákům základních škol, kteří tyto sportovní akce navštíví v rámci školní docházky, odpolední program je určený pro širokou veřejnost. Doufáme, že navážeme na předchozí úspěšné ročníky a že na jednotlivých akcích přivítáme spoustu návštěvníků,“ řekl dále Švarc.

Sportmanie se letos uskuteční od 20. do 28. srpna. Otevřeno bude ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin. Pouze v závěrečný den Sportmanie Plzeň, v neděli 28. srpna, skončí veškeré sportovní aktivity už v 16 hodin. Hodinového slavnostního zahájení v sobotu 20. srpna od 17 hodin se mj. zúčastní hvězdy free style sportu.

Vstup na akci zůstává i nadále zdarma.