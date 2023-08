/OBRAZEM/ Tisíce lidí už stihly navštívit a vyzkoušet si nejrůznější sportovní aktivity na letošním ročníku Sportmanie Plzeň. Jedná se o největší plzeňskou sportovní akci pro veřejnost, která potrvá až do neděle 20. srpna. Desítky sportovišť se zkušenými instruktory na vás čekají v parku za obchodním centrem Plaza. Vstupné je pro všechny zdarma.

Velkou zahajovací show v nově revitalizovaném parku za OC Plzeň Plaza rozehrály ukázky netradičních sportovních disciplín. Všechny přítomné na Sportmanii Plzeň 2023 přivítal primátor města Plzně Roman Zarzycký spolu s radním města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomášem Morávkem a dalšími význačnými hosty. Zahájení vyvrcholilo skate show v nově otevřeném skateparku a popcornovou párty. Populární plzeňský sportovní festival nabízí nabitý program. Každý den je připraveno na 40 sportovních stanovišť, ale také autogramiády, exhibice, soutěže nebo dny s městskými obvody.

„Sportmanie je tradiční akce a my ji velmi rádi podporujeme. Od samého začátku má za cíl, aby si děti osahaly různé sporty i netradiční, aby si vyzkoušely, co je v jejich bydlištích nejlepší pro rozvoj jejich pohybových aktivit, a aby také spolu s rodiči získaly potřebné informace,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký.

„Rád bych poděkoval všem organizátorům, kteří celé sportovní městečko tady v nově zrekonstruovaném parku za Plazou se skvělým novým skateparkem připravili. Myslím, že Sportmanie je zase o kousek lepší než minulý rok, “ uvedl radní pro sport Tomáš Morávek.

Brány 8. ročníku Sportmanie Plzeň se otevřely již v sobotu dopoledne. Malým i velkým návštěvníkům je k dispozici 40 stanovišť, na kterých si mohou tradiční i méně známé sporty vyzkoušet na vlastní kůži a pod odborným dohledem členů klubů z Plzně a Plzeňského kraje. Vždy po třech dnech se na stanovištích vystřídají nové disciplíny, celkem se za 9 dní představí na 80 sportů. Velký zájem je i o medaile. Děti do 15 let mohou na jednotlivých stanovištích sbírat do speciální aplikace QR kódy a následně je za medaile vyměnit ve stánku se suvenýry. V prvních třech dnech mohou získat medaile bronzové, v dalším cyklu od úterý do čtvrtka stříbrné a v posledních třech dnech zlaté.

V sobotu proběhly i první autogramiády hvězd, mezi nejžádanější osobnosti patřila atletka AK Škody Plzeň, česká reprezentantka Tereza Petržilková. V dalších dnech se návštěvníci Sportmanie mohou setkat mimo jiné s čerstvou mistryní světa v lukostřelbě Marií Horáčkovou (v pondělí 14. srpna), fotbalisty FC Viktoria Plzeň (v úterý 15. srpna) a mistry ČR v házené z Talentu Plzeň nebo hokejisty HC Škoda Plzeň (ve středu 16. srpna).

Nad jednotlivými dny Sportmanie přebírají tradičně záštitu jednotlivé plzeňské obvody. Čtvrtek 17. srpna bude navíc věnován Nadaci sportující mládeže, která letos slaví 30 let od svého založení. Na pátek 18. srpna je připraven závod nafukovacích plavidel a na sobotu 19. srpna Barevný běh (pořadatel Rozběháme Česko). Každý den začíná ranní rozcvičkou pro veřejnost.

Vstup na Sportmanii Plzeň je zdarma, otevřeno je o víkendech od 10 do 20 hodin a ve všední dny od 14 do 20 hodin. Pouze v závěrečný den v neděli 20. srpna končí veškeré aktivity už v 16 hodin. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst doporučují pořadatelé využít k dopravě na Sportmanii služeb městské hromadné dopravy.

Podrobnější informace naleznete na https://sport.plzen.cz/SportmaniePlzen