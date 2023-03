Přivést děti k pohybu a ukázat jim, jak zábavný i prospěšný může být. To je hlavní cíl Sportovních her mateřských škol v Plzni. Osmý ročník bude pokračovat ještě v příštím týdnu. Velkého finále se pak v červnu zúčastní i olympijský vítěz, desetibojař Roman Šebrle.

Předškoláci z plzeňských mateřinek soutěží v těchto dnech ve čtyřech pohybových disciplínách při osmém ročníku Sportovních her mateřských škol. Velké finále se uskuteční v červnu. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Hry testují pohybové dovednosti předškoláků ve čtyřech disciplínách. V hodu do dálky, skoku z místa, člunkovém běhu a v podlézání a přelézání překážek.

Celkem se do pohybových soutěží zapojí více než 1800 předškoláčků ze všech sedmačtyřiceti plzeňských mateřinek zřizovaných městem. „Kvalifikace se uskuteční v městských obvodech Plzeň 1 až Plzeň 4 od 7. do 15. března. Vždy čtyři nejlepší kolektivy z každého obvodu pak postoupí do velkého finále, které se letos koná 8. června na Atletickém stadionu města Plzně. Kromě kvalifikovaných kolektivů se ho zúčastní i mateřské školy ze všech ostatních plzeňských městských obvodů,“ vysvětluje pravidla her Kateřina Švarcová, ředitelka Nadace sportující mládeže.

V rámci finálového dne čeká na soutěžící děti i jejich doprovod bohatý program a propojení s aktivitami pro hendikepované děti nebo dobrovolný běh na 400 metrů. Nejlepší běžec pak získá titul Předškolák města Plzně.

Sportovní hry mateřských škol pořádá město Plzeň ve spolupráci s Nadací sportující mládeže, která spolu s Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni sestavila disciplíny včetně odborného podkladu správného provedení. Studenti této fakulty se aktivně akce účastní, především jako komisaři jednotlivých sportovních soutěží. Další informace najdete na www.shms.cz.