Rozladěný ze sporu karlovarských krajských zastupitelů je kastelán státního zámku Manětín Karel Mašek. Příčinou roztržky mezi Janem Horníkem (STAN, dnes koalice) a Martinem Hurajčíkem (ANO, dnes opozice) je gobelín, který v současné době visí právě na zámku na severním Plzeňsku.

„Nemám už na to nervy. Nechápu, co se kolem gobelínu rozpoutalo, ani řeči o jeho nevyčíslitelné hodnotě. Visí tady, je vystaven veřejnosti, což je zárukou, že není někde skrytý. Když nás karlovarské muzeum před lety požádalo, zda bychom jej tady neumístili, protože na něj nemělo prostory, souhlasili jsme. Chtěli jsme jenom pomoct,“ vysvětlil kastelán.

Gobelín hejtmanství získalo od státu při vzniku krajů v roce 2000 při delimitaci majetku.

Janu Horníkovi (STAN) vadilo, že se bývalá krajská rada spokojila se starým odhadem gobelínu na padesát tisíc korun a bezúplatně jej převedla zpět na stát. Zatímco soudní znalec na gobelíny, který na Horníkův popud koberec znovu odhadl, stanovil jeho cenu na půl milionu korun. Kvůli nesrovnalostem v ceně proto bývalé vedení Karlovarského kraje požádalo policii, aby legálnost daru gobelínu prověřila.

„Na padesát tisíc korun gobelín před lety odhadl znalec bez specializace a jeho cena v průběhu let vzrostla. Soudní expert, jehož jsem o posudek požádal, odhadl jeho cenu na půl milionu korun. Kraj by jej nyní zřejmě mohl prodat i za půldruhého milionu,“ uvedl Horník.

V tom případě by ovšem bezúplatný převod gobelínu muselo odsouhlasit krajské zastupitelstvo. „Rada může samostatně rozhodnout o daru pouze do 100 tisíc korun. A také má povinnost nakládat s krajským majetkem s péčí správného hospodáře. Ptám se tedy, zda se nejednalo o trestný čin podvodu?“ zapochyboval zastupitel Horník.

Proti tomu se ale ostře ohradil zastupitel Martin Hurajčík. „Podle závěrů policie nevznikla kraji žádná škoda, nešlo o trestný čin a případ odložila. Já jsem tuto kauzu na jednání zastupitelstva otevřel pouze proto, že Jan Horník tvrdil, že jsme při žádosti o přístup ke koberci a jeho novému odhadu dělali obstrukce. Což není pravda,“ uvedl. Podle něho se bývalá krajská rada rozhodla gobelín zpět darovat státu kvůli nákladné rekonstrukci.

Znalci i Horníkovi umožnil přístup ke gobelínu kastelán Mašek, i když při první návštěvě Horníka do zámku skutečně nepustil s doporučením, ať si zakoupí vstupenku jako každý. „Expertovy závěry ani odhad ale neznám,“ doplnil kastelán.

Rezervovaný je pak postoj Petra Kulhánka (STAN), současného hejtmana Karlovarského kraje. „Gobelín kraj bezúplatně získal a bezúplatně jej na stát převedl. Nikdo o nic nepřišel a mělo by to tak zůstat. Náklady na opravu by nás skutečně stály 300 tisíc korun a celá kauza by zbytečně zatížila krajskou administrativu,“ uvedl hejtman.