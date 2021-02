Ty ale podle Pirátů léta dýšinský golf park pronajímal svým klientům a RGA je ve svém sídle nikdy nevyužívala. Piráti proto označili nákup simulátorů za městské peníze jako fiktivní transakci mezi dvěma personálně propojenými subjekty s tím, že RGA poskytovala městu zavádějící informace, aby maskovala neplnění účelu dotace. RGA však argumentuje tím, že byla zřízena právě Golf Parkem a provoz simulátorů kvůli koronavirové krizi sama ukončila a dotaci Plzni vrátila. Podle Pirátů to ale akademie učinila jen kvůli nátlaku opozice na magistrátu.

Plzeňské zastupitelstvo schválilo dotaci pro RGA na nákup dvou simulátorů ve výši 300 tisíc korun v říjnu 2019. „Dle tehdy přiložených dokumentů kvůli umožnění využívat tyto trenažéry dětmi ZŠ v Plzni v budově u odpaliště v Lobzích. Za tím účelem RGA - regionální golfová akademie přesídlila v r. 2019 z Dýšiny do Plzně,“ uvedli Piráti ve svém prohlášení s tím, že dotaci následně akademie převedla společnosti Plzeňský Golf Park v Dýšině jako součást platby za odkup dvou simulátorů již roky provozovaných v tamní budově. Piráti navíc tvrdí, že simulátory v RGA nikdy nefungovaly. „Je na první pohled jasné, že do té malé chatky u odpaliště v Lobzích se dva takhle velké simulátory nemohly nikdy vejít. Zůstaly v Dýšině a Golf Park je dál pronajímal hostům,” řekl pirátský zastupitel Jiří Rezek.

Zástupci akademi upozorňují, že byla založena v roce 2019 skutečně se sídlem v Plzni, proto aby umožnila všem dětem trénovat golf za dostupnosti veřejné dopravy, nikoli jen dětem ze spolupracujících základních škol, jak opakovaně uvádí Piráti. „Golf lze v Plzni na venkovních plochách trénovat pouze na jednom místě a to v Lobzích. Jinak simulátor je soubor kamer, počítače a software, který zajištuje projekci švihu a odpalu, kde potřebujete velmi malý prostor k tréninku,“ uvedl Jan Hlaváček, člen předsednictva RGA a president Greensgate Golf Club.

Pikantní podle Pirátů na celé záležitosti je, že akademie i Golf Park v Dýšině mají stejného předsedu představenstva, a tři další stejné členy vedení, navíc v příbuzenském vztahu a simulátory tím pádem prodávali sami sobě. „Po této zkušenosti nepovažujeme RGA za seriózního partnera. Město by dál nemělo jakkoliv podporovat tuto organizaci,” nadhodil Rezek.

"Všem stranám bylo od počátku spolupráce zcela zřejmé, že nákup simulátorů proběhne mezi spolupracujícími subjekty, je naprosto logické že podporu dětského golfu zajišťují provozovatelé golfového hřiště a nikoli třeba vlastník kamenolomu. Pravděpodobně tak Piráti na počátku přehlédli to, co dnes prezentují jako pikantní", říká k tomu Hlaváček.

Provoz simulátorů ukončila akademie podle svého vyjádření z finančních důvodů v prosinci 2019. „V době pandemie COVID-19, kdy od března 2020 není až na malé výjimky možno využívat vnitřní prostory a děti tak nemohou na simulátorech trénovat, nemá dále význam jejich provoz udržovat,“ vysvětlil Hlaváček s tím, že veškeré prostředky poskytnuté na jejich pořízení byly proto vráceny 17. prosince na účet města Plzně. „Rozhodnutí bylo jednostranné, bez nátlaku zástupců města Plzně a bylo učiněno na základě vlastního rozhodnutí RGA,“ upozorňuje.

Regionální golfová akademie poskytuje možnost výuky golfu zdarma dětem z Plzně a blízkého okolí, kteří o hru projeví zájem. V roce 2020 trénovalo nově golf na pět desítek dětí a 17 z nich požádalo o členství v akademii a zařadilo se tak do systematického tréninkového rozvoje. „Získání nových sportovců v současné těžké době považujeme za velký úspěch. Nespornou výhodou golfu je, že tento sport lze ve dvojících provozovat i za nejpřísnějších vládních opatření. Ukázalo se, že projekt zaměřený na podporu dětí, kdy jim umožníme seznámit se s golfem a v případě pokročilého zájmu systematicky trénovat, dává smysl a to je jeho hlavním cílem. Z tohoto důvodu byla z prostředků vlastníků golfového areálu RGA akademie zřízena a je trvale financována. Do budoucna předpokládáme spolupráci s Greensgate golf akademií, která se řadí mezi nejúspěšnější v ČR a vychovává skvělé mládežnické sportovce, kdy šest z nich aktuálně reprezentuje Českou republiku, čímž se jiný golfový klub v ČR nemůže pochlubit,“ brání činnost akademie Jan Hlaváček.