Deník na návštěvěZdroj: Deník

Sdružení navázalo na činnost dřívějších spolků, které se o plzenecké památky staraly už od první republiky. OSHR rovněž pořádá tradiční kulturní akce.

V loňském roce vydalo sdružení za finanční podpory Plzeňského kraje publikaci Sto let hradu Radyně ve správě města a státu a Sto let od založení Spolku na záchranu Radyně a Hůrky. „Bylo to k výročí sta let, kdy město Starý Plzenec od Arnošta z Valdštejna Radyni koupilo,“ řekla Deníku předsedkyně OSHR Jitka Sutnarová s tím, že kniha se zabývá nejen založením spolku, ale také historií a vývojem hradu a jeho okolí.

PEČUJÍ O STUDÁNKU

Spolek se rovněž stará o okolí památek. „Pravidelně vyřezáváme příkopy kolem Radyně a křoví u rotundy. V péči máme rovněž starou kamennou studánku v mok-řadu před Plzencem. Tam jsme předloni vybudovali odpočinkové místo a k tomu pro děti vymysleli pohádku,“ uvedla předsedkyně.

OSHR od roku 2005 každé září pořádá Radoušovy hry na Radyni s tradičními soutěžemi a bohatým doprovod-ným programem. „Akce je oblíbená hlavně u dětí a kaž-dý rok má velkou návštěv-nost,“ uzavřela Sutnarová.