Ořešák černý zasadili včera v Mlýnské strouze v Plzni spisovatelé z regionu.

Vysazení stromu spisovatelů v Mlýnské strouze v Plzni | Video: Deník / Hana Josefová

Připomněli tak, že letos je to 30 let, co bylo založeno Středisko západočeských spisovatelů, i lednové 130. výročí narození Karla Čapka. „Říkali jsme si kdysi, že by mohl být v Plzni lesík, háj, alej či alespoň strom, kde by se lidé mohli setkávat, vzpomínat na ty, co už tady nejsou, recitovat nebo zpívat,“ uvedl Jiří Hlobil ze spisovatelského střediska na úvod akce. Dodal, že teď, když už strom mají, plánují u něj pořádat umělecká setkání.