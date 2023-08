Spěchající řidiči, kteří ve středu ráno projížděli Zábělskou ulicí v Plzni, se dočkali nepříjemného překvapení. Policisté tu totiž s použitím speciálního radaru nachystali úsekové měření rychlosti.

Spěchající řidiče překvapil v Zábělské ulici radar. Brzy tu bude napořád | Video: Deník/Šimon Bukovjan

Na místě nakonec zastavili téměř dvě desítky vozidel. Přitom zjistili dvanáct přestupků, které z velké části vyřešili pokutou na místě, v celkové výši za skoro devět tisíc korun. V jednom případě byl přestupek oznámen správnímu orgánu k dalšímu projednání. Během úsekového měření policisté zjistili, že nejvyšší povolenou rychlost v obci překročilo celkem 10 řidičů, nejvyšší změřená rychlost vozidla byla 75 km/h a dva řidiči nebyli za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem.

Rokycanská, Mohylová, Dlouhá nebo právě Zábělská jsou dle místostarosty čtvrtého plzeňského obvodu Václava Berana nejčastější místa, kde se řidiči dopouštějí překročení maximální povolené rychlosti. Obyvatelé přilehlých ulic na to dlouhodobě poukazují. Vedení obvodu se tak rozhodlo přihlásit do projektu Bezpečná Plzeň, a na vyzvání vytipovali již zmíněné úseky, kde by vedení chtělo v budoucnu instalovat takzvaná úseková měření. „Chceme instalovat represivní radary. Komunikace je na mnoha místech extrémně vytížená a spěchající řidiči překračují povolenou rychlost, což vidíte i teď,“ komentoval situaci přímo na místě Václav Beran.

Středeční dopravně bezpečností akci tak vedení obvodu uvítalo, podle policie se bude brzy opakovat. Obvod preferuje zavedení radarového měření především na Rokycanské třídě, kde by mělo vzniknout úsekové měření od Baumaxu k Pietasu. Druhý radar by měl být v ulici Zábělská právě na místě, kde se nyní konalo úsekové měření.

„Překročení maximální povolené rychlosti je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Naším cílem je eliminovat tato rizika a zajistit řidičům plynulost a bezpečnost silničního provozu. Jsou úseky, kde není možné provádět tato úseková měření rychlosti, například pokud je terén nepřehledný, nebo příliš krátký jako jsou třeba výjezdy," komentovala středeční měření rychlosti policejní preventistka Veronika Hokrová.