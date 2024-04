Mimořádný úspěch si na konto připsal pětičlenný tým středoškoláků z různých koutů Česka. Tři chlapci z Jihomoravského kraje, jeden z Pardubického a studentka gymnázia v Plzni, Anna Krebsová.

Projekt LASAR - Laser Satellite Recovery, se kterým tým pěti studentů, mezi nimiž je Plzeňanka Anna Krebsová, postoupil do finále soutěže Conrad Challenge do Houstonu | Video: se svolením Anny Krebsové

Stali se historicky prvními reprezentanty České republiky ve finále celosvětové, velmi prestižní středoškolské soutěže Conrad Challenge. Koncem dubna představí svůj projekt odborné porotě přímo ve vesmírném středisku v americkém Houstonu.

Lákaly vás obory jako je astronomie nebo kosmonautika už od dětství?

Jelikož jsou oba moji rodiče i starší bratr zaměřeni humanitně, cestu k technice jsem si našla sama. Hlavním impulsem pro mě byl nejspíše Klub pro nadané a přemýšlivé v plzeňské Techmanii, kde mě nejvíce oslovila právě část věnovaná astronomii. S radostí jsem se hlásila do různých fyzikálních a astronomických olympiád a později díky odborným kempům a zapojení se do komunity GoHigher, která sdružuje aktivní studenty Plzeňského kraje, jsem získala kontakty na kamarády stejného zaměření, se kterými se navzájem motivujeme v oblasti vědy. Postupem času se má cesta začala ubírat čistě směrem letectví a kosmonautiky a tento zájem se mě drží již šest let.

Zdroj: se svolením Anny Krebsové

Probojovat se do finále Conrad Challenge je obrovský úspěch. Mohla byste tuto soutěž blíže představit?Klání se koná se od roku 2007 a podporuje kreativní inovace s podnikatelským záměrem. S naším projektem LASAR - Laser Satellite Recovery jsme se dostali mezi 20 nejlepších z původních více než 2000 týmů z celého světa. Vyvíjíme inovaci, díky které bychom rádi restartovali nekomunikující satelity na oběžné dráze pomocí laseru ze země. Jde o princip zasažení solárních článků satelitu laserem. V důsledku vysokého napětí dojde k aktivaci přepěťové ochrany a odpojení funkce solárních článků. Následně proběhne automatické restartování satelitu. Do družice je vyslán opravný signál a dochází k obnově komunikačních schopností mezi satelitem a Zemí. Chceme jim dát druhou šanci a snížit tak zároveň množství odpadu na oběžné dráze. V konkurenci amerických a asijských týmů projekt představíme v posledním dubnovém týdnu na finálovém setkání v Americe.

Bydlíte v Plzni, kolegové z týmu jsou z Brna, Ústí nad Orlicí a Blanska. Jak jste se vlastně dali dohromady a jak spolu na dálku komunikujete?

Náš tým se zformoval díky sociální síti, kam Simon Klinga, iniciátor našeho týmu, umístil dotaz, zda by někdo z jeho přátel neměl zájem o vytvoření týmu do inovační soutěže. Část z nás byla v kontaktu již z dřívějších soutěží, navzájem jsme se ale všichni poznali až při práci na aktuálním projektu. Jelikož jsme všichni nadšeni pro vesmírný výzkum, jednohlasně jsme se rozhodli pro výběr kategorie s názvem Aerospace & Aviation (letectví a kosmonautika). Měli jsme za úkol přijít s inovací v tomto oboru. Měli jsme několik nápadů, ale ten hlavní přišel až od Jana Spratka z pražského planetária, který je velitelem českého družicového programu Planetum 1 a nastínil nám problém týkající se mimo jiné i satelitu - Planetum 1. Tato družice přestala komunikovat se Zemí. Honza nás upozornil na tuto závadu a možnost její obnovy. Myšlenka nás zaujala natolik, že jsme se rozhodli ji rozvést. Honza se tak stal naším mentorem, se kterým můžeme konzultovat náš postup. Podařilo se nám projít několika koly soutěže a postoupit až do velkého finále. Po většinu času spolupracujeme online. Občas nás čekají nezbytné úkony v brněnské dílně Fablab, kde především kluci sestavili již dva funkční prototypy našeho otočného ramene s laserovým tubusem, který je z většiny vytištěný 3D tiskem. V plné sestavě jsme se poprvé naživo setkali až po postupu do finále, když jsme LASAR představovali v rámci vernisáže v Poslanecké sněmovně. Na projektu pracujeme intenzivně přes sedm měsíců. Od ledna 2024 i několik hodin denně.

Jak náročné je zajistit financování takového projektu?Aktivně sháníme sponzory, kteří by nám poskytli podporu jak finanční, například pro nákup materiálu k výrobě prototypů, tak podporu v podobě poskytnutí techniky, prostor, odborných rad, konzultací a podobně. Takto nám třeba své prostory k sestavení prototypů poskytují dílny Fablab. Velký dík patří Plzeňskému kraji, díky jehož dotační podpoře mohu odcestovat do Houstonu i já. Celý náš tým podpořily kraje, ze kterých pocházíme.

Jaké ceny čekají na vítěze Conrad Challenge?

Na absolutní vítěze čeká podpora pro rozvoj inovace, stipendia vyšší hodnoty, laptopy od hlavního sponzora soutěže a další sponzorské dary. Projekt je z pozice vítězů mnohem snazší prosadit u velkých firem a dovést jej do cíle.

Využijete nabídku studia v USA?

Loňský školní rok jsem strávila na gymnáziu v Německu. Aktuálně bych ještě ráda pobyla doma, navíc příští rok mě čeká maturita. Pak se uvidí. Nabídka studia v USA je samozřejmě velmi atraktivní a Spojené státy americké nabízejí navíc mnohem lepší podmínky v oblasti leteckého a vesmírného výzkumu. Minimálně by to byla jedinečná zkušenost v rámci zlepšení jazykových dovedností v anglickém jazyce.