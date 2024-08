Neštěstí se stalo vloni 12. srpna nedaleko Čemin, kde Drábek žije. Tehdy tam v obecním lese kácel stromy, na což měl povolení. Jeden z nich, vysoký více než 20 metrů a mající 36 centimetrů v průměru, spadl na ženu, jedoucí po cestě na elektrokole. Kmen 61letou cyklistku zavalil a způsobil jí těžká zranění. Měla otřes mozku, pneumotorax, utrpěla zlomeniny žeber, nohy, ruky a další zranění. Musela se podrobit hned několika chirurgickým zákrokům a její stav stále není dobrý.

Drábek soudu přiznal, že místo kácení nijak nezabezpečil, jen na cestě zavřel závoru a na druhé straně postavil traktor s vlekem. Ženy si všiml, až když strom padal, to už bylo pozdě. „Hrozně mě mrzí, co se stalo, chci se všem omluvit,“ pronesl v závěrečné řeči.

Žena vypověděla, že asi pět minut před pádem stromu slyšela motorovou pilu, pak už ne, a že prostor nebyl nijak zabezpečen. Popsala také, jak moc jí událost zasáhla do života. Dodnes nechodí do práce a není schopna se starat o vnoučata. Ještě ji čeká náročný operační zákrok, při němž jí zřejmě natrvalo znehybní kotník, bude tak až do konce života značně omezena při chůzi.

Státní zástupkyně Jitka Úlovcová v závěrečné řeči navrhla uložit obžalovanému sedmiměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu 15 měsíců. Naopak jeho obhájce žádal zproštění obžaloby. Samosoudce Radek Vydra se přiklonil na stranu obžaloby a Drábkovi uložil trest v souladu s návrhem státní zástupkyně.

Žena i další poškození byli se svými nároky odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. „Závoru a traktor s vlekem, které se daly obejít a závora navíc zvednout, nelze považovat za dostatečné zabezpečení daného prostoru. V lese neměl navíc pracovat sám, ale měl si zajistit dozor odborné osoby. Na to, že se lidé místu sami vyhnou, nemohl spoléhat,“ uvedl Vydra, který připomněl, že žena je v důsledku chování obžalovaného zmrzačena. Na druhou stranu ale podle něj Drábkovi polehčuje bezúhonnost i to, že se opakovaně omluvil a činu lituje. „Obžalovaný byl ohrožen trestem v sazbě šest měsíců až čtyři roky. Soud dospěl k závěru, že lze uložit trest podmíněný, navíc při spodní hranici trestní sazby,“ uzavřel soudce Vydra. Verdikt není pravomocný.