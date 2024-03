Do dvou měsíců musí firma PlaneStation vyklidit areál záložního armádního letiště v Líních u Plzně, které má v pronájmu od ministerstva obrany. Krajský soud v Plzni totiž ve středu v odvolacím řízení rozhodl ve vleklém soudním sporu ve prospěch armády.

Letiště v Líních. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Ta zde po loňském rozhodnutí Volkswagenu nestavět v místě továrnu na baterie do elektromobilů plánuje vybudování logistického centra a základny aktivních záloh krajského vojenského velitelství.

O verdiktu soudu informoval server novinky.cz. Spor se vlekl několik let, společnost PlaneStation si letiště pronajala na 50 let, ale nájem přestala platiti už v roce 2010. Firma se hájila tím, že ji ministerstvo uvedlo v omyl v otázce technických parametrů letiště, které firma nemohla využívat naplno. Například na něm nemohla kvůli kratší přistávací dráze, než armáda slibovala, být provozována velká dopravní letadla.

O tři roky později resort vypověděl společnosti smlouvu a vyzval ji k vyklizení areálu, což neudělala. Věc se proto dostala k soudu. Už loni v září Okresní soud Plzeň-sever rozhodl, že smlouva byla řádně uzavřena a společnost má plnit veškeré závazky včetně placení nájmu. Ke stejnému závěru dospěl ve středu také Krajský soud v Plzni. „Smlouva byla platná. Výpověď byla důvodná,“ konstatoval podle Novinek předseda senátu Jiří Levý.

Plány armády zůstávají. V Líních chce logistické centrum a aktivní zálohy

Jednatel společnosti PlaneStation Petr Kutný byl z rozsudku zklamaný. „O výsledku informuji nájemce, kterých je šedesát až sedmdesát. A určitě podám dovolání k Nejvyššímu soudu,“ zdůraznil. I tak ovšem musí letiště vyklidit, a to do dvou měsíců od chvíle, kdy dostane verdikt v písemné podobě. Změnit by to mohla pouze žádost o odložení vykonatelnosti uvedeného rozhodnutí.

Ministerstvo obrany ve sporu o letiště podalo tři žaloby: kvůli už zmiňovanému vyklizení areálu, dále zaplacení dluhu na nájemném a vydání bezdůvodného obohacení. Dva zbylé spory ještě nejsou definitivně u konce.