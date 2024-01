Zdroj: Deník/Milan Kilián

Incident se odehrál v únoru 2022. Tehdy se Bartička vypravil v malé vesničce na jižním Plzeňsku na návštěvu k sousedce, s níž potřeboval něco probrat. Zpočátku seděli a v klidu si povídali. Jak sám přiznal Krajskému soudu v Plzni, nebyl zrovna ve střízlivém stavu. A zdaleka to nebylo poprvé. Už od mládí měl problémy s alkoholem a drogami. Kouřil marihuanu, má zkušenosti s LSD či lysohlávkami, bral i pervitin. Zhruba od 16 let pije, od 20 let pak dle svých slov denně. „Bez alkoholu a drog mě nebavil život, cítil jsem v sobě prázdnotu,“ řekl a přiznal, že před činem se často opíjel do němoty. Střízlivý nebyl ani na návštěvě.

Na bezmála šedesátiletou ženu zaútočil naprosto nečekaně. „Najednou vyskočil. Klečel nade mnou a škrtil mě. Říkal, že se rozhodl, že mě uškrtí, protože mám chalupu, vnoučka. Že mi zbývá pět minut. Pořád mě tisknul. Já mu rukama odtahovala prsty a on mě chvílemi nechal nadechnout. Pak řekl, že mám poslední minutu. Byla jsem zoufalá, říkala mu o vnoučkovi, ptala se, zda chce peníze, sex, na nic nereagoval. Pak řekl, že čas uplynul,“ líčila žena s tím, že poté ztratila vědomí. Když se probrala, byl už Bartička pryč. Ten soudu útok přiznal. „Vybavuji si, že ji držím pod krkem a křičím, že ji zabiju. Ale zabít jsem ji nechtěl, nikdy bych jí neublížil,“ prohlásil obžalovaný s tím, že když ho kousla do prstu, tak ji nechal a odešel. Podle rozsudků ji ale pustil až poté, co si myslel, že je mrtvá. Pak šel domů, zavolal na linku 112 a oznámil, že ji zabil. U soudu řekl, že za jeho činem může být pomsta astrálních bytostí, které krátce předtím urazil.

Hrál mrtvého a díky tomu přežil. Útočník jde za mříže na 16,5 roku. Cože? Křičel

Podle soudního lékaře ženě skutečně reálně hrozila smrt. Plzeňský soud Bartičkovi uložil trest odnětí svobody v trvání devíti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a také ochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické v ústavní formě. Odvolací Vrchní soud v Praze trest zmírnil na sedm let ve věznici s ostrahou, tedy plné tři roky pod trestní sazbu, která je 10 až 18 let. I tak není Bartička spokojen, a tak nejprve zkusil dovolání k Nejvyššímu soudu. Když neuspěl, podal ústavní stížnost. V té mimo jiné namítal, že mezi provedenými důkazy a z nich soudy vyvozenými skutkovými závěry jsou zásadní rozpory. Tvrdil, že neměl v úmyslu poškozenou usmrtit, že žena neztratila vědomí, on neměl za to, že ji usmrtil, a že svého jednání zanechal v době, kdy poškozená byla naživu. Za základní považuje skutečnost, že při držení hrdla seniorky pouštěl sevření tak, aby se mohla nadechnout. Upozorňoval také, že byl pod vlivem alkoholu.

U Ústavního soudu ale neuspěl. Ten došel k závěru, že z rozsudků soudů nelze dovodit, že by rekonstruovaly skutkový děj na základě neobjektivního a nekritického hodnocení důkazů či na základě ničím nepodložených domněnek a spekulací. „Mechanismus násilí, který stěžovatel použil, byl způsobilý k zapříčinění smrti poškozené, přičemž svého jednání zanechal podle provedeného dokazování až v době, kdy poškozená ztratila vědomí, tedy kdy navenek nejevila známky života. Stěžovatel tak učinil vše, co subjektivně musel považovat za nutné k usmrcení poškozené, a to vše za současné verbální prezentace úmyslu poškozenou usmrtit,“ konstatoval předseda senátu Pavel Šámal.

Za surovou vraždu 18 let? Ani náhodou, smetl soud dohodu ze stolu