Odhalení a vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého se v polovině května zúčastnili biskupové z Čech i Moravy. | Foto: Deník/Daniel Beran

Deník na návštěvěZdroj: DeníkUprostřed kruhového objezdu na frekventované silnici mezi Plzní a Pískem byla v polovině května oficiálně odhalena socha nejslavnějšího rodáka Jana Nepomuckého. A nejde o dílo současných umělců, ale o monument z roku 1913, který byl náhodně vykopaný v psychiatrické léčebně v nedalekých Lnářích. „Svatý Jan Nepomucký ležel hluboko v zemi na zahradě psychiatrické léčebny. Když tu chtěli klienti zasadit strom, sochu objevili,“ uvedl předseda Matice svatého Jana Václav Česák. „Nikdo neví, kdo sochu do země kdy zakopal a proč. O osudu téměř dvoumetrové sochy rozhodovali až ve Vatikánu. Nejprve ji chtěli umístit na arciděkanství, ale nakonec jsme s žádostí uspěli my. S nepomuckou farností jsme uzavřeli smlouvu o pronájmu sochy na dalších 50 let s tím, že se za stoprocentního přispění města socha zrestauruje," řekl starosta Nepomuku Jiří Švec.