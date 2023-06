Do oblíbené Restaurace U Komína v Plzni na Košutce si Plzeňané už na dobré pivo nezajdou. Mnoho let se do ní chodilo nejen na pivo, ale také na skvělé jídlo a především za zábavou. Hosté si pochvalovali i přátelskou atmosféru a vždy ochotný a usměvavý personál.

O víkendu však restaurace ukončila provoz. „Strašně nás to mrzí, ale musíme skončit z ekonomických důvodů. Držela jsem to tady zuby nehty, hlavně po covidu, ale už to dál nejde,” řekla Deníku provozovatelka hospody Hana Machová. V podobném duchu se vyjádřila i na facebookovém profilu restaurace, kde zároveň pozvala všechny přátele a podporovatele na sobotní poslední diskotéku a rozloučení s místem, kam rádi chodili.

„Chodili jsme se sem hlavně pobavit a najíst. Dobře tu vařili, večer byla diskotéka nebo živá hudba a hlavně tu uměli udělat legraci. Takže tu bylo vždycky veselo,” vzpomíná devětašedesátiletý Plzeňák Pepa. Hospoda byla oblíbená především mezi staršími návštěvníky. To potvrzuje i dvaasedmdesátiletá Růžena, která přišla na ohlášenou rozlučku v doprovodu svých dvou kamarádek.

„Tady to bylo především pro nás starší, chodily jsme sem rády, byly tu fajn oslavy, tancovalo se. To by se lidem nemělo brát. Chodit někam do centra města už se bojíme,” vysvětluje a kamarádky přikyvují. Další návštěvnice, pětačtyřicetiletá Andrea, zde dokonce jeden čas pracovala. „Prožila jsem tu svoje mládí, byla tu úžasná parta a plno kamarádů. Přišla jsem se s nimi rozloučit a přiznávám se, že dneska budu plakat,” říká smutně.

Všechna místa v restauraci byla v sobotu již dlouho dopředu zadaná a lidé za stoly se srdečně zdravili s dalšími nově příchozími. Vzájemná soudržnost štamgastů i občasných návštěvníků byla patrná na první pohled. Stejně jako zklamání z konce jejich oblíbené hospůdky.

„Moc se už o tom nyní bavit nechci, pomalu vyklízíme a tečou mi při tom slzy,” prozrazuje Hana Machová. Otázkou zůstává, co bude v objektu dál. K jeho budoucnosti se nechtěl však zástupce majitele Václav Václavík vyjádřit s tím, že k tomu nebude poskytovat žádné informace.