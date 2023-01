Strážníci se v budoucnu na Lochotín vrátí, ovšem na jinou adresu. Nová služebna se podle plánů města vybuduje v Sokolovské 105 v areálu někdejší restaurace. Předpokládá se, že by měla být v hotová zhruba do dvou let a strážníci, kteří slouží v prvním plzeňském obvodu, poté budou mít zázemí tam.