Kasárna na Slovanech nahradí čtvrť budoucnosti. Podívejte se, jak bude vypadat

Do patnácti let se promění areál bývalých kasáren v Plzni – Slovanech v moderní zelenou městskou čtvrť pro zhruba 10 000 lidí. Vznikne zde více než 3 000 bytů, obchody, kanceláře, hřiště, škola i školka. První domy se na třicetihektarové ploše začnou stavět už do dvou let. Klíčovým místem nové čtvrti se stane dvouhektarový centrální relaxační park.

Do patnácti let se promění areál bývalých kasáren na Slovanech v moderní městskou čtvrť pro zhruba 10 000 lidí | Video: Pavel Bouda