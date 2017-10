SLEDUJTE ON-LINE: Prezident Miloš Zeman dorazil do Plzně v dobré náladě

11:35

Jak hejtman Josef Bernard předeslal, vytkl prezidentovi jeho postoje k anexi Krymu. "Já osobně si velice vážím vašich postojů třeba ve vztahu k arménské genocidě. Jste jeden z mála státníků, který se k ní postavil otevřeně. Na druhou stranu vám musím oznámit, že my odsuzujeme agresi, kdy ruská vojska okupují část Ukrajiny a jsme proti této agresi jako země, která má bolestné zkušenosti s okupací z roku 1968. Chceme vyslat vzkaz, že jsme s nimi solidární. " Prezident okamžitě zareagoval: "Vážím si upřímnosti a otevřenosti v této otázce. Byl bych především rád, kdyby lidé, kteří kritizují můj projev v radě Evropy ve Štrasburku, si ten projev přečetli. V tomto projevu není ani slovo o Krymu. Zadruhé, když je po projevu, následují otázky z pléna, na které samozřejmě musíte odpovědět. Bylo jich asi deset, druhá se týkala Krymu. Já jsem někdy kritizován za to, že jsem legitimizoval anexi Krymu. Mohu konstatovat, že jsem vždy označil tuto anexi za protiprávní. Řekl jsem ale, že obsazení Krymu je hotová věc. To neznamená uznání legitimity, je to terminus technicus. Citoval bych Donalda Trumpa, který řekl: To chcete kvůli Krymu vyvolat třetí světovou válku? Ať mi někdo řekne, jak chtějí Krym vrátit Ukrajině. Když mi to řekne, bude to na Nobelovu cenu míru."