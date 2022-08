Jak vznikla kampaň Rychlokuřata a co je jejím cílem?

Naše kampaň se zabývá tím, jakým způsobem jsou kuřata šlechtěná. Převážná většina z nich je šlechtěna tak, aby dorostla co nejrychleji a do co největších objemů svalstva s vynaložením minimálních nákladů. Šlechtění udělalo z kuřat naprosté mrzáky. Z malého roztomilého kuřátka se kvůli přešlechtění stane během pěti týdnů více jak dvoukilové monstrum, které sotva unese vlastní tělo. Za 35 dní, kdy váží už přes dvě kila, naberou i padesátinásobek vlastní váhy. Pod náporem svalstva se pak kuřatům lámou nohy, mnohdy nezvládnou ani dojít k potravě a umírají hladem nebo žízní. Válí se nasoukaná těsně vedle sebe na podestýlkách plných výkalů, ze kterých mají popáleniny na těle.

Zdroj: Obránci zvířat

V nedávné době zveřejnil váš spolek na sociálních sítích záběry, jak to dnes vypadá v některých českých chovech. Je to standardní přístup českých chovů ke kuřatům?

Ano. Videa pochází ze tří farem v České republice – Blšan u Loun, Dubějovic a Lán. Cílem těchto videí nebylo poukázat na jednotlivé chovatele, ale na systémový problém – chtěli jsme, aby veřejnost viděla, jaké výrobky si kupuje v supermarketech a odkud pochází. Naše kampaň trvá dnes dva týdny a na webu rychlokurata.cz se do ní zapojilo více než 15 tisíc lidí, včetně mnoha celebrit. Odezvy jsou velmi pozitivní. Prostřednictvím reakcí od lidí cílíme na obchodní řetězce, které mají sílu ukončit toto obludné týrání zvířat tím, že začnou vyžadovat nový standard od svých dodavatelů. Vždyť právě závazek řetězců před čtyřmi roky vytvořil podmínky pro ukončení klecových chovů slepic. Supermarkety dnes tlačí na dodavatele, aby měly co nejlevnější maso, a to pak způsobuje, že se kuřata chovají v takto šílených podmínkách. Náš spolek tedy bojuje za to, aby supermarkety přestaly odebírat rychlokuřata a nahradily je pomalu rostoucími kuřaty. Podle zákona je bohužel takovéto chování kuřat legální. Obchodníky sice samozřejmě kontroluje mj. veterinární správa, ale jejich jednání není v podstatě nijak napadnutelné. Jde nám tedy spíš o jakýsi morální apel na obchodní řetězce, aby vytvořily relevantní poptávku. Až poté mohou chovatelé něco změnit.

Nemyslíte si, že se pak v supermarketech zvýší cena za kuře?

Takhle to právě vůbec být nemusí. Pokud bude přechod na prodej pomalu rostoucích kuřat postupný a rozložen v čase, náklady obchodních řetězců, které by cenu mohly ovlivnit, se příliš nezvýší. Relevantní poptávka se musí vytvořit postupně a tak, aby mohl na pomalu rostoucí kuřata přejít v budoucnu celý trh. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať.

Jak jsou nastavené podmínky pro kuřata v jiných evropských státech?

Jinde v Evropě už se podmínky chovu mění k lepšímu. Obchodní řetězce a další firmy přijímají tzv. European Chicken Commitment, který stanovuje vyšší standardy pro chov kuřat. Jde zejména o závazek využívat výhradně plemena, která rostou pomaleji a mají přirozenější vývoj. V České republice se k vyšším evropským standardům zatím žádný řetězec nezavázal. Ve Francii, Německu nebo třeba i Polsku supermarkety přestávají podporovat utrpení rychlokuřat a zavazují se k vyššímu standardu. Je na čase, aby tento krok následovali i zdejší obchodníci.

Jednáte už o tom s obchodními řetězci?

Ano, jednáme. S jejich zástupci se scházíme a myslím si, že je to na dobré cestě. Obchody tuto iniciativu neignorují. Je ale potřeba, aby pocítily, že je na ně i ze strany spotřebitelů vyvíjen nějaký tlak. Bez toho to – obávám se – nepůjde. Právě proto mám velkou radost, když slyším, že díky naší kampani tisíce zákazníků kontaktují obchodní řetězce a vyzývají je, aby odstoupily od prodeje masa z rychle rostoucích plemen kuřat. To je hrozně důležité, protože obchodní řetězce samozřejmě žijí ze zákazníků a snaží se dělat to, co oni chtějí. Teď je odpovědnost na obchodních řetězcích, aby na výzvu svých zákazníků reagovaly. Už se dokonce povedlo, že od prodeje rychlokuřat dávají ruce pryč první lokální supermarkety – KONZUM Ústí nad Orlicí a supermarkety pod značkou Trefa a Terno se zavázaly, že skoncují s prodejem rychlokuřat do roku 2026.

Kolik kuřat na maso se v Česku ročně odchová?

Jde o zhruba 140 milionů kuřat na maso a naprostá většina z nich – až 99 procent – jsou právě rychlokuřata. A až deset procent z tohoto čísla je doslova utýraných k smrti.