Během Slavností svobody bude v centru Plzně omezený provoz. Organizátoři návštěvníkům doporučují, aby parkovali na okrajích města a cestovali veřejnou dopravou.

Konvoj svobody. | Foto: Filip Nekola

Vzhledem k omezení parkování v historickém jádru lze využít parkovací domy Rychtářka, u OC Plzeň Plaza či parkoviště P+R na náměstí Emila Škody a v ulici Dobřanská, kde mohou řidiči využít i zvýhodněné jízdné na MHD.

Náměstí Republiky

Na náměstí Republiky nebude možné po dobu konání slavností, tedy od pátku 5. do pondělí 8. května, parkovat podél západní, východní (dlouhé komunikace) a jižní strany náměstí. Na jižní straně (u veřejných WC) bude zákaz parkování platit až od páteční 12. hodiny.

Dne 5. května bude uzavírka na náměstí Republiky od 18 do 22 hodin a 6. května od 12 do 23 hodin. Vjezd městské hromadné dopravě a obsluhujícím vozidlům bude povolen. V neděli 7. května se největší plzeňské náměstí dopravě uzavře od 9 do 23 hodin, v čase od 10:10 do 13 hodin bude rovněž přerušený provoz tramvajových linek 1 a 2 a od 11 do 14 hodin nebudou na náměstí jezdit ani autobusy, tedy linky č. 20, 33 a 40. V pondělí 8. května pak bude náměstí Republiky zcela uzavřené, a to od 9 do 21 hodin. Vjezd bude povolený pouze pro MHD. Ve výše uvedených dnech a hodinách budou zcela uzavřeny příjezdy na náměstí ulicemi Prešovská, Františkánská, Dřevěná, Pražská a Dominikánská.

Dřevěná ulice

V Dřevěné ulici bude platit od 4. května 00:00 hodin do 9. května 24 hodin zákaz parkování. Od 6. května 00:00 hodin do 8. května 20 hodin bude ulice zcela uzavřená.

Vzpomínkový akt Díky, Ameriko!

V sobotu 6. května bude od 14 do 19 hodin zakázaný vjezd do ulice V Šipce. Mezi 14. a 19. hodinou se na Klatovské třídě uzavře pravý jízdní pruh ve směru do centra v úseku od ulice Havlíčkovy k Americké. Od 15 do 19 hodin bude pro veškerou dopravu včetně MHD uzavřená taktéž Americká ulice v úseku od Klatovské až po Jungmannovu ulici. Od 00:00 až do 19 hodin bude platit zákaz parkování v ulici V Šipce a v Americké ulici v úseku ulice V Šipce až po Škroupovu.

Zároveň bude od 5. května 12 hodin do 6. května 24 hodin zastávka MHD U Práce ve směru k vlakovému nádraží přesunutá pod křižovatku ulic Škroupova a Americká.

Konvoj svobody

V sobotu 7. května bude od 10 do 13 hodin obousměrně uzavřená Klatovská třída včetně výjezdů z bočních ulic v úseku ulic Majerova a U Trati. Poslední tramvaje projedou sady Pětatřicátníků v 10:10 hodin. Omezení se týká rovněž trolejbusových linek 11, 12, 15, 16, 17, autobusových linek 20, 27, 28, 34, 35, 41 a tramvajové linky č. 4 ze směru Bory. V opačném směru bude zřízena náhradní autobusová doprava s konečnou zastávkou Rondel.

Tramvajová linka č. 1 bude ve směru z Bolevce nahrazena autobusovou dopravou, rovněž pojede do konečné stanice Rondel. Ve směru ze Slovan bude konečná stanice Anglické nábřeží. Tramvajová linka č. 2 bude mít konečnou na Anglickém nábřeží, ve směru ze Skvrňan pak na Palackého náměstí.

Do 11 hodin budou ponechané průchody pro pěší, tj. přechod U Práce, přechod u Synagogy v sadech Pětatřicátníků.

Sukova ulice na Borech bude uzavřená od 8 hodin do odjezdu konvoje. Příjezd k Area Bory bude umožněný Boettingerovou ulicí.

Od 9 do 13 hodin bude rovněž omezený provoz v příjezdových komunikacích na Klatovskou třídu.

Seznam dopravním omezení včetně mapky najdete ZDE

Konkrétní informace o změnách provozu v MHD najdete na www.pmdp.cz