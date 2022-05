Na náměstí Republiky nebude možné po dobu konání slavností parkovat. Podle mluvčí plzeňského magistrátu Evy Barborkové budou zcela uzavřeny vjezdy na náměstí v odpoledních a večerních hodinách (dnes od 18 do 23 hodin, v sobotu 7. května od 12 do 23 hodin a v neděli 8. května kvůli průjezdu konvoje od 9 do 20 hodin). Vjezd městské veřejné dopravě bude povolen. Ale v sobotu 7. května nebudou vzhledem k večernímu programu náměstím projíždět autobusy linek č. 20, 33 a 40, a to v době od 17 do 23 hodin, a v neděli 8. května se omezení dotkne nejen autobusů od 11 do 14 hodin, ale i tramvajových linek č. 1 a 2 v čase od 10.10 hodin do ukončení průjezdu kolony, tedy do 14 hodin. V Dřevěné ulici se nebude smět parkovat od 5. do 8. května (8. května do 20 hodin) a od 6. do 8. května se tato ulice pro průjezd aut úplně uzavře.

Vzpomínkový akt u pomníku Díky, Ameriko! dnes uzavře pro veškerou dopravu včetně MHD od 15 do 19 hodin Americkou třídu v úseku Klatovská třída – Jungmannova.

V souvislosti s nedělním průjezdem populárního konvoje po Klatovské třídě bude část této silnice v úseku ul. U Trati – Rondel včetně výjezdů z bočních ulic obousměrně zavřena od 8.50 do 13 hodin. O hodinu déle, tedy od 10 do 13 hodin, neprojedou auta ani úsekem Majerova – ulice U Trati, a to včetně výjezdů z bočních ulic. Po celou dobu konání konvoje budou mít auta omezený provoz také na příjezdových komunikacích na Klatovskou třídu. Od 8 hodin se uzavře Sukova ulice, kde se řadí vozidla konvoje, až do doby jeho odjezdu. Příjezd k Area Bory bude možný Boettingerovou ulicí.

Vedení města v neděli návštěvníkům oslav doporučuje využít raději MHD, nežli jezdit do centra autem. „Využít je možné parkovací domy Rychtářka a u OC Plzeň Plaza. K dispozici pro parkování bude i spodní část v areálu DEPO2015 v Presslově ulici,“ uvedla vedoucí odboru prezentace a marketingu Jana Komišová.

Během oslav mohou lidé také zhlédnout výstavu s názvem „Jak šel čas… Thank you, boys!“ věnovanou mužům generála Pattona, kteří v roce 1945 přinesli Plzni svobodu. Kromě portrétů jednotlivých hrdinů, jež opustili své rodiny, lásky a přátele a zapojili se do války proti hitlerovskému Německu, výstava průřezově připomíná i historické události v Plzni. Vrací se k uplynulým ročníkům oslav od devadesátých let minulého století do současnosti. K vidění je před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech do 26. května.